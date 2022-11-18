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    Ay'a gönderilen Orion uzay aracı Dünya'yı görüntüledi

    Kısa süre önce SLS roketi ile Ay'a doğru yola çıkan Orion uzay aracı, yolculuk sırasında Dünya'yı görüntülemeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 10:23
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    Ay'a gönderilen Orion uzay aracı Dünya'yı görüntüledi

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

    NASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketini birkaç gün önce başarıyla uzaya fırlattı. SLS roketi, üzerindeki Orion uzay aracını 42 günlük bir görev için Ay yörüngesine yerleştirecek.

    Orion, Dünya'yı görüntüledi

    Kısa süre önce SLS roketi ile Ay'a doğru yola çıkan Orion uzay aracı, yolculuk sırasında Dünya'yı görüntüledi. Gezegenimize ait görüntü, Orion'a bağlı bir kamera tarafından çekildi.

    orion

    Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak. Ancak SLS roketi, yalnızca keşif amaçlı olacağı için astronotsuz görev yapacak.


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