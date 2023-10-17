Ay'daki otoyollar hayal değil: Ay toprağı asfalta dönüşecek! Bilim insanları, astronotların Ay toprağını asfalt yollara dönüştürmek için güneş ışığını kullanabileceğini söylüyor.

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NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Ay'da kalıcı bir insan varlığına sahip olmak istiyorsak, tozlu Ay yüzeyi ile başa çıkmamız gerekiyor. Çünkü Ay tozu, oradaki tüm ekipmanlara zarar verebilir.

Bu nedenle, Ay'da otoyollar ve iniş pistleri oluşturma olasılığına yönelik yeni araştırmalar, potansiyel olarak oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte.

Dünyadaki bilim insanları, Ay toprağını asfalt yollara benzer daha katı bir maddeye dönüştürmek için güneş ışığını kullanmanın bir yolunu bulduklarına inanıyorlar.

İnşaat malzemelerini Dünya'dan Ay'a taşımanın çok ama çok maliyetli olması, Ay'daki topraktan asfalt üretme fikrini ortaya attı.

Böyle bir teknolojik atılım hayati önem taşıyor. Çünkü Ay tozu, başta aletlerin tıkanması ve hasar görmesi olmak üzere Ay'daki araçlar için her türlü soruna neden olabilir.

Bilim insanları test etti

Almanya'daki Aalen Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, teorilerini test etmek için Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen Ay toprağına benzer bir madde üzerinde deneyler gerçekleştirdi.

Ekip, Ay tozunun güneş ışınımıyla nasıl sıvılaştırılıp katı, katmanlı bir maddeye dönüştürülebileceğini simüle etmek için bir karbondioksit lazeri aldılar ve toprak yerine geçen maddeyi erittiler.

Deneyler Dünya'da gerçekleştirilmiş olsa da araştırmacılar, aynı yöntemin Ay'da yapılabileceğine inanıyor. Ancak süreci iyileştirmek için hala daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Bilim insanları, işlemlerini Ay'da tekrarlamak için Dünya'dan 25 metrekarelik bir merceğin taşınması gerektiğini ve bunun daha sonra Ay toprağını eritmek için güneş ışığını belirli bir alana yönlendirmede kullanılabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, bunun ideal olacağını, çünkü ihtiyaç duyulan ekipmanın nispeten küçük boyutunun NASA gibi kuruluşlar için maliyetli olmayacağını ekledi.

İnsanlı Ay görevleri gelecek yıl başlıyor

NASA, yeni Artemis programının ikinci misyonunu gelecek yıl başlatacak.

Artemis 2 isimli görevde; Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen'den oluşan dört kişilik bir ekibin Ay'ın etrafında 10 günlük bir yolculuğa çıkması sağlanacak.

Görev, NASA'nın Artemis 3'ün bir parçası olarak insanları 2025 yılına kadar Ay yüzeyine geri döndürme planı için bir ısınma görevi olacak.