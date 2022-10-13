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    Ay'ın Dünya'dan giderek uzaklaştığı doğrulandı

    Uluslararası bir araştırma ekibi, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumdayken bir günün 17 saat sürdüğünü tespit etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 13:50
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    Ay'ın Dünya'dan giderek uzaklaştığı doğrulandı

    Ay'ın Dünya'dan zamanla uzaklaştığı uzun süredir biliniyor. 1969'da NASA, Apollo görevleriyle Ay'a yansıtıcı paneller yerleştirmişti.

    Bunlar, Ay'ın her yıl Dünya'dan 3,8 santimetre uzaklaştığını gösterse de bu uzaklaşmanın ne zaman başladığı ve eskiden Ay'ın Dünya'ya ne kadar yakın olduğu bilinmiyordu.

    Yeni araştırmada bilim insanları, Dünya'nın yer kabuğunu inceleyerek gizemlerden birini çözdü. Uluslararası bir araştırma ekibi, Ay'ın Dünya'dan giderek uzaklaşmasına dair yeni bilgiler elde etti.

    Bir gün 17 saat sürüyor

    2,46 milyar yıl önce Dünya ve Ay arasındaki mesafeyi hesaplayan bilim insanları, o dönemde bir günün sadece 17 saat sürdüğünü hesapladı.

    Ekibin hesaplamaları, 2,5 milyar yıl önce Ay'ın Dünya'ya yaklaşık 60 bin kilometre daha yakın olduğunu ortaya koydu.

    Ay ın Dünya dan giderek uzaklaştığı doğrulandı #1


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