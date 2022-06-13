Ay'ın şimdiye kadarki en detaylı haritası çıkarıldı

Ay'ın şimdiye kadarki en detaylı haritası çıkarıldı

Çin'de 100'den fazla bilim insanından oluşan bir araştırma ekibi, Ay yüzeyinin şimdiye kadarki en detaylı haritasını hazırladı.

Çin Bilimler Akademisi Jeokimya Enstitüsü ve diğer kuruluşlardan araştırmacılar, Ay yüzeyinin şimdiye kadarki en detaylı haritasını oluşturdu.

Bu haritayı çıkarma amacıyla Ay görevlerinden elde edilen verileri derleyen bilim insanları, proje için 10 yıl harcadı.

Ay yüzeyinin görüntüsü 30 kareye bölündü. Her parçanın detaylı haritası çıkarıldıktan sonra parçalar birleştirildi. Haritada 81 çarpma havzası, 17 kaya türü ve 14 tür yüzey şekli ayrıntılarıyla yer alıyor.

Ay görevleri için önemi büyük

Bu tür haritaların bilimsel araştırma, keşif planlaması ve insanlı Ay görevleri için iniş yeri seçiminde önemli rol oynayacağı ifade edildi.

Çalışmada Çin'in Ay Keşif Programı kapsamında gerçekleştirdiği Chang'e misyonlarında elde edilen veriler ana kaynak olarak kullanıldı.

Ancak araştırmacılar,uluslararası keşif programlarından gelen yüksek kaliteli veri setlerinden de yararlandı.

Hem Çince hem de İngilizce versiyonları hazırlanan haritanın ilerleyen günlerde basılması bekleniyor.