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    Ay'ın son derece detaylı yeni fotoğrafları çekildi

    İki astrofotoğrafçı, 200 binden fazla fotoğrafı birleştirerek uydumuz Ay’ın şimdiye dek gördüğümüz en net fotoğraflarından bazılarını elde etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 16:16
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    Ay'ın son derece detaylı yeni fotoğrafları çekildi

    Uzay fotoğrafçılığına meraklı Andrew McCarthy ve gezegen bilimci Connor Matherne, hazırladıkları 174 megapiksellik fotoğrafta Ay’ın şimdiye kadar gördüğümüz en detaylı görüntüsünü oluşturdular.

    İki astrofotoğrafçı, 200 binden fazla fotoğrafı birleştirerek ortaya harika görüntüler çıkarmayı başardı.

    Birleştirmesi 1 yıl sürdü

    McCarthy'nin asıl büyük başarısı, Ay’daki her yeryüzü şeklinin çok detaylı fotoğrafını çekmiş olması. Üstelik bu fotoğrafları birleştirerek aşağıdaki ayrıntılı fotoğrafı oluşturmak tam 1 yıl sürdü.

    Ay ın son derece detaylı yeni fotoğrafları çekildi #1

    "Artemis Avı" adlı fotoğraf, NASA'nın 29 Ağustos Pazartesi günü devasa Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) megaroketinin üzerinde fırlatılması planlanan Artemis 1 ay görevine bir övgü niteliğinde.

    Artemis 1, NASA'nın 2025 yılına kadar astronotları Ay'a geri götürmeyi hedefleyen Artemis programının ilk uçuşu olacak.

    Araç, insansız olarak 42 gün yolculuk yapacak ve Ay yörüngesine girecek, ardından ekim ayının başlarında Dünya'ya geri dönecek.

    Ay ın son derece detaylı yeni fotoğrafları çekildi #2

    Mürettebatsız bir Ay'a gidiş-dönüş görevi olan Artemis 1,  mürettebatla gerçekleştirilecek olan Artemis 2 görevine öncülük edecek.

    İkinci görev kapsamında dört astronotla beraber uzay aracı, Ay'ın yakınından geçip geri dönecek. Son görev olan Artemis 3'de ise mürettebat, Ay yüzeyine inecek.

    Ay ın son derece detaylı yeni fotoğrafları çekildi #3

    Ay ın son derece detaylı yeni fotoğrafları çekildi #4

    Ay ın son derece detaylı yeni fotoğrafları çekildi #5

    Ay ın son derece detaylı yeni fotoğrafları çekildi #6

    AY TOPRAK


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