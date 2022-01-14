Baby Shark, 10 milyar izlenmeyi geçen ilk YouTube videosu oldu

Baby Shark, 10 milyar izlenmeyi geçen ilk YouTube videosu oldu

2020'de tüm zamanların en çok izlenen YouTube videosu olan Baby Shark, 10 milyar görüntülenmeyi geçerek, 2022'ye de rekorla başladı.

Güney Koreli bir eğitim şirketi olan Pinkfong tarafından hazırlanan Baby Shark isimli video, 2020'nin en çok izlenen YouTube videosu olmayı başarmış ve bir anda popüler olmuştu.

18 Haziran 2016'da YouTube'a yüklenen söz konusu video, şu anda 10 milyar izlenmeyi geride bıraktı ve bunu başarabilen ilk video oldu.

Basitliğiyle akıllara yerleşen ve özellikle çocuklar arasında popüler olan Baby Shark, aynı zamanda Nickelodeon TV dizisi olmuş ve popülerliği Amerika kıtasına da taşınmıştı.

"BU BAŞARIYI BEKLEMİYORDUK"

İki çocuğun Baby Shark dansı yapmasından oluşan klip hakkında konuşan Pinkfong'un ABD CEO’su Bin Jeong, "Videonun böylesine bir başarı elde etmesini hiç beklemiyorduk." dedi.

Baby Shark, 10 milyar izlenmeyi geçen ilk YouTube videosu oldu - VİDEO