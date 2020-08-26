Badlands Guardian nedir

Badlands Guardian, yerli bir başlık ve kulaklık taktığı söylenen insan kafasının ünlü bir yer görüntüsüdür.

Badlands Guardian, dünya üzerindeki gizemli yer yüzü şekillerine verilen en önemli örneklerden bir tanesi.

Kanada, Alberta'nın güneydoğu köşesinde Medicine Hat yakınında bulunan bu jeomorfolojik yapı, havadan bakıldığında doğrudan batıya bakan ve tam yerli bir başörtüsü takan insan kafasına benziyor.

Bu gizemli figürün kulağında kulaklık gibi görünen yapı ise bir petrol kuyusu ve bu kuyuya giden yoldan oluşuyor.





BADLANDS GUARDIAN NASIL OLUŞTU

Badlands Guardian adı verilen yeryüzü şekli, yumuşak ve kil bakımından zengin toprağın rüzgar ve suyun etkisiyle erozyona uğraması sonucu oluşan bir drenaj özelliğidir. Bu gizemli yapının, yoğun yağışların hemen ardından kısa süreli hızlı erozyon sırasında oluştuğu düşünülüyor.

2005 yılında Lynn Hickox tarafından Google Earth kullanılarak keşfedilen Badlands Guardian, o zamandan günümüze kadar oldukça dikkat çekmeyi başardı.





Her ne kadar Badlands Guardian birçok insan için favori bir turistik bölge olarak görülse de bu konuda yeteri kadar başarılı değil.

Görüntünün yalnızca havadan görülebilmesi nedeniyle bölgeyi ziyaret eden insan sayısı oldukça az.