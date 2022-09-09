BAE, 120 Türk SİHA'sı satın almak istiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok sayıda Bayraktar TB2 satın alımı için Baykar Teknoloji yetkilileriyle görüştü.

Türkiye, insansız hava araçları teknolojilerinde geleceği okuyarak atılan adımlar sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biri olma yolunda ilerliyor.

Hedef ise filoyu dünyanın bir numarası haline getirmek…

BAE, Türk SİHA’sı istedi

Türk SİHA’sına bir talihli de Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

BAE ile Türkiye ilişkilerinin iş birliği merkezli bir sürece dönüşmesi sonrasında Abu Dabi yönetiminin Baykar Teknoloji üretimi silahlı insansız hava araçları (SİHA) hakkında Türk yetkililerle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Görüşmeler aylardır sürüyor

Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre, aylardır devam eden görüşmeler sonucunda BAE'nin Bayraktar TB2 SİHA'ya göz koyduğu aktarıldı.

Abu Dabi yönetimine bağlı bağlı Tevazun Ekonomi Konseyi ile Baykar yetkililerinin mart ayından bu yana devam ettirdiği görüşmelerden elde edilen bilgilere göre BAE'nin toplu satın alım teklifinde bulunduğu ifade edildi.

Toplam değeri 2 milyar dolar

Buna göre görüşmelerde, 120 adet Bayraktar TB2 tedarikinin yanı sıra çok sayıda mühimmat, komuta ve kontrol merkezi ile eğitim paketi de sipariş verildi.

120 adet TB2 ve diğer araçların yer aldığı paketin toplam değerinin 2 milyar dolara yakın olduğu ifade edildi.

Bayraktar TB2

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir.

Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur.

Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

2014'ten bu yana aktif hizmette

500.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir.

Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde yüzlerce Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapmaktadır.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşımaktadır.

Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar Roketsan MAM-L ve MAM-C’nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuştur.

Sivil güvenliği ön planda

Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir.

Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir.

Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutar.

Baykar Gerçek Zamanlı Görüntü Aktarma Sistemi (BGAM) savunma sanayiine gerçek zamanlı görüntü aktarma ve arşiv yönetimi çözümleri sağlamaktadır. BGAM yüksek çözünürlüklü, gecikmesiz canlı yayınların aynı anda çok sayıda kullanıcı tarafından yetkilendirme dahilinde izlenebilmesine olanak sağlar.

BGAM web tabanlı bir uygulama olup, kullanıcıların canlı yayınları ağ içerisinde veya mobil uygulama ile internet ağını kullanarak tabletler üzerinden güvenli şekilde izlemesini sağlamaktadır.

Geçici şifre

Bütün canlı yayınlar sistem tarafından otomatik olarak 30 dakikalık dosyalara kaydedilir. Kullanıcılar canlı görüntüleri izlerken sistem üzerinde notlar alabilir, bu notlara birden çok etiket ekleyebilir.

Bu notlar ve etiketler ile arşiv videoları üzerinden arama yapabilirler. Bu notlar ile görev transkripti oluşturulabilir ve dışarı aktarılabilir.

Arşiv dosyaları tarihe ve metaverilere göre taranabilir.

Canlı ve arşiv görüntülerine olan erişimin güvenliği için sistem otomatik olarak geçici şifreler kullanır, bu sayede görüntü sunucusuna olan erişim daha güvenli hale getirilir.

Görüntü Aktarma Sistemi özelliği

Canlı yayın görüntüleri ve arşiv görüntüler üzerine kullanıcı adı veya cihaz bilgisi filigran olarak kaydedilir.

Görüntü Aktarma Sistemine entegre edilebilecek opsiyonel bir mobil çözüm sayesinde, canlı yayınlar Windows platformuna sahip mobil cihazlar üzerinden de izlenebilmektedir.

Yüksek güvenlik seviyeli ağda bulunan yayınlar mobil cihazlara uçtan-uca kriptolama ve tek yönlü veri transferi (diyot çözümü olarak da anılmaktadır) yöntemi aracılığı ile güvenli şekilde aktarılmaktadır.

Temel uçuş performans kriterleri

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

Gelişmiş Özellikler

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri