BAE astronotu uzaydan Mekke ve Medine'yi görüntüledi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Sultan Neyadi, Mekke ve Medine'yi uzaydan kayıt altına aldı.

ensonhaber.com

Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Sultan Neyadi, Elon Musk'ın uzay firması SpaceX'in Crew 6 aracıyla 3 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.

İstasyonda 6 ay görev yapacak Neyadi, uzaydan çektiği görüntüleri ve videoları kendi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Uzaydan Mekke ve Medine

Sultan Neyadi, Mekke ve Medine'yi uzaydan kayıt altına aldı. Yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz'e atıfta bulunan astronot, görüntüleri “Salman'ın çocuklarına adanmış bir hediye" olarak yorumladı.

Video, Mekke ve Medine'nin tamamen aydınlatıldığını ve ışıl ışıl parıldadığını gösteriyor.

28 Nisan'da ise uzay yürüyüşü yaparak, bu görevi gerçekleştiren ilk Arap astronotu olacak Neyadi, ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti.