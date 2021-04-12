BAE, ilk kadın Arap astronotu seçti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilk kadın Arap astronotun seçildiğini ve ABD'nin NASA uzay üssünde eğitime başlayacağını duyurdu.

Son yıllarda özellikle ABD ile Çin arasında büyük kapışmalara sahne olan uzay yarışına, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmuştu.

İlk uzay ve Mars görevi için bütün hazırlıklarını tamamlayan BAE, geçtiğimiz haftalarda Mars'a uydu göndermiş ve bunu yapabilen ilk Arap ülkesi olmuştu.

İLK KADIN ARAP ASTRONOT SEÇİLDİ

Daha önce duyurulan astronot yetiştirme programına BAE'li 4 bin kişi başvurdu ve aralarından iki kişi seçildi.

İlk Arap kadın astronot Nora Al Matruşi ve Muhammed Al Mulla, seçilenler arasında yer aldı.

Yerel medyaya göre ilk kadın Arap astronot olacak Al Matruşi, 27 yaşında ve BAE Üniversitesi Mekanik Mühendisliği bölümü mezunu.

Yapılan açıklamaya göre seçilen iki aday, yakın zamanda ABD'nin NASA Astronot Programı'nda eğitim almaya başlayacak.