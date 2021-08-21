Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son gününde ziyaret ettiği IDEF 2021 Fuarı'nda, ASELAN ve TÜBİTAK BİLGEM ortak yapımı yerli işlemci hakkında bilgi verdi.

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünler, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenirken, büyük ilgi de gördü.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleşiyor.

BAKAN VARANK YERLİ STANTLARI GEZDİ

17 Ağustos günü başlayan fuarın son gününde stantları gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli teknolojilerle üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Varank, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Tübitak, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) stantlarını ve diğer stantları da ziyaret etti. Yeni geliştirilen ürünleri inceledi.

Bakan Mustafa Varank, milli işlemci Çakıl'ı İDEF 2021'de tanıttı-Video

BAKAN AKAR İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Makine Endüstri Kurumu(MKE) tarafından geliştirilen yarı elektrikli(HYBRİD) Obüs E-Fırtına'yı inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile karşılaştı, selamlaşan iki bakan fotoğraf çektirdi.

MKE'ye ait atış simülasyonunda tüfek ile atış gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, stantları gezerken dikkatini çeken, termal kamerada görünmeyen boya spreyini test etti. Bakan Varank, ROKETSAN'ın standında Yönlendirilmiş Enerjili Savunma Sistemleri'ni(YESS) inceledi. HAVELSAN ve ASELSAN'daki uçuş simülasyonlarını deneyimledi. Stantlardaki kurum yetkilileri Bakan Varank'a yeni teknolojileri ile ilgili bilgiler verdi.

YERLİ YAPIM İŞLEMCİ "ÇAKIL"I TANITTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi:

"Burada bizim gurur duyduğumuz bir milli projenin ürünü var. Bu elimde gördüğünüz bizim milli işlemcimiz Çakıl. Biz bu projeyi TÜBİTAK BİLGEM ve ASELSAN olarak beraber gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk yerli ve milli olarak tasarlanmış işlemcisini elimizde tutuyoruz. Burada bu işlemciyi test etmiş olduk.

"DÜNYADAKİ ÇİP KRİZİNİN BİR PARÇASINI ELİMİZDE TUTUYORUZ"

"Mikro işlemciler günümüz teknoloji dünyasının olmazsa olmazları ve bildiğiniz çip krizi dediğimiz dünyadaki çip krizinin aslında bir parçasını elimizde tutuyoruz. Savunma sanayiinde kullanabileceğiniz bilgi işlemciler ya da mikro işlemciler ile ilgili dünyada büyük kısıtlamalar mevcut. Ülkeler başka ülkelere özellikle savunma sanayiinde kullanmak üzere bu işlemcileri vermiyorlar. Biz de ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteklediği projeyle TÜBİTAK BİLGEM olarak ilk işlemcimizi tasarladık. Bu bizim gurur projemiz"

"İNSAN VÜCUDUNA ZARAR VERMEDEN YABANCI CİSİMLERİ TESPİT EDEBİLEN ARIN"

ARIN Terahertz Görüntüleme Sistemi'ni deneyen Bakan Varank "Bu ürünü ilk olarak TÜBİTAK BİLGEM geliştirdi. Daha sonra bunun seri üretimi için ASELSAN ile işbirliği yaptık. Hali hazırda bu sistem sınır kapılarında var. Yabancı cisim taşıyan insanları tespit ederek burada güvenlik güçlerimize yardımcı oluyor. Bununla ilgili önemli bir ihracat potansiyeli var. Bu bir X-Ray değil yani vücuda herhangi bir ışın yollamıyor. Yani hiçbir zararı olmadan yabancı cisimleri, kaçakçılığı vesaireyi çok rahat tespit edebiliyor" dedi.

GÜNEY SINIRININ TAMAMINDA GÜVENLİK DUVARI

AB-SGS Sınır Güvenlik Sistemi'ni ASELSAN'ın standında inceleyen Bakan Varank, "Sınır güvenliği bizim çok önem verdiğimiz bir alan. Bildiğiniz gibi hem Güney sınırımızda hem Doğu sınırımızda, sınır güvenliği ile ilgili çok ciddi milyarlarca liralık yatırımlar yapıyoruz. Burada gördüğünüz bizim sınırlarımızda uyguladığımız, güvenlik sisteminin bir prototipi. Duvarların yanında özellikle optik sistemler ile biz her türlü sınır geçişini kontrol altında tutuyoruz. Kaçak geçiş olduğunda izinsiz geçiş olduğunda güvenlik güçlerimiz bu geçiş yapanları yakalayabiliyor. Bu sistemde hemen güvenlik duvarlarının ön tarafında yerin altına optik kablolar döşeniyor. Bu optik kablolar sayesinde o kabloların üzerinden bir hayvan mı geçti, bir insan mı geçti, bir araç mı geçti kilometrelerce öteden anında bildirim ve sinyaller alınıyor. Şu anda Güney sınırımızın tamamında bu güvenlik duvarlarını inşa ettik, Doğu sınırımızda da yaklaşık 3 senedir bu projeyi uyguluyoruz. Doğu sınırımız çok dağlık bir alandan oluşuyor orada bunları tamam Güney sınırımız kadar hızlı olmadı. Orada da, hem güvenlik duvarlarıyla hem elektro optik sınır güvenlik sistemleriyle bütün Doğu sınırımızı tamamen kapatmış olacağız" diye konuştu.