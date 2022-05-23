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Bakan Varank'tan esprili Türkiye Uzay Ajansı paylaşımı

Bakan Varank'tan esprili Türkiye Uzay Ajansı paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın insanlı ilk uzay göreviyle ilgili paylaşımı için "Boydan elenmeye alıştım da yaştan elenmek biraz üzdü" dedi.