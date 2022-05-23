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    Bakan Varank'tan esprili Türkiye Uzay Ajansı paylaşımı

    Bakan Varank'tan esprili Türkiye Uzay Ajansı paylaşımı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın insanlı ilk uzay göreviyle ilgili paylaşımı için "Boydan elenmeye alıştım da yaştan elenmek biraz üzdü" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 22:58
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 22:58
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıklamış, aranan kriterleri açıklayan Erdoğan, uzaya gitmek isteyen kişilerin 'uzaya.gov.tr' adresinden başvuru yapabileceklerini duyurmuştu.

    Başvurular 23 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

    Bakan Varank'tan esprili paylaşım

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Uzay Ajansı'nın insanlı ilk uzay göreviyle ilgili bilgilendirmeye yer verdi.

    Bakan Varank, 2023'te eğitimleri geçen bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğinin hatırlatıldığı paylaşıma ve aranan şartlara atıfta bulunarak, "Boydan elenmeye alıştım da yaştan elenmek biraz üzdü" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Varank tan esprili Türkiye Uzay Ajansı paylaşımı #1


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