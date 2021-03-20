Bakanlık açıkladı: Twitter Türkiye'de temsilci bulunduracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye'de temsilci bulunduracağını açıkladı.

Geçen yıl uygulaması başlatılan sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme zorunluluğu getirildi.

TEMSİLCİ ATAMAYANLARA PARA CEZALARI KESİLDİ

Temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere birçok sosyal medya platformuna 10 milyon TL, ardından aralık ayının başında 30 milyon TL ceza kesilmişti.

TWİTTER DA TEMSİLCİ BULUNDURACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, uzun süredir temsilci göndermemekte ısrar eden Twitter'ın Türkiye'de temsilci bulunduracağını açıkladı.