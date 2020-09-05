Bakanlıkların hesaplarını taklit eden dolandırıcıların sayısı arttı

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, bakanlık hesaplarını taklit eden dolandırıcılara karşı önemli uyarılarda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs nedeniyle kötü niyetli kişilerin sayısında bir hayli artış yaşandı.

Özellikle devlet ve bakanlık hesaplarını taklit eden dolandırıcılar, sahte sosyal yardım reklamlarıyla vatandaşların kart bilgilerini ele geçiriyor.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, dolandırıcıların hedef seçtikleri kişiyle; Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı logosunu kullanarak WhatsApp ve sosyal medya hesaplarından iletişime geçmeye çalıştığını belirtti.

SİZİNLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTEYENLERE İTİBAR ETMEYİN

Bu şekilde yardım talep eden veya göndermek isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildiren Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda hackerlerin gönderdiği linke tıklamak, dolandırıcıların telefonun veya bilgisayarın tüm bilgilerine ulaşması için yeterli. Linkin tıklanmasının ardından ekranda 'Yardım almak için ileri butonuna basın.' ifadesi yer alıyor.

Bu şekilde hackerlerin talimatlarını yerine getiren vatandaşların telefon veya bilgisayardaki tüm bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor. Vatandaş telefonunda mobil internet bankacılığı kullanıyorsa, hackerler banka hesabı ve kredi kartı bilgilerini de çok rahat alarak hesabı boşaltıyor."





RESMİ KURUMLAR DIŞINDA BAŞVURU YAPMAYIN

Altay, devlet tarafından verilen para desteği yardım sorgulamasının e-devlet üzerinden gerçekleştirildiğini, bu konularda resmi kurumlar haricinde hiç kimsenin aracılık yapmasına izin verilmediğini vurguladı.

Bu şekildeki dolandırıcılıklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Altay, "Hiçbir şekilde tanımadığınız ve şüphelendiğiniz kişilerden gelen mesaj ve mailleri açmayın. Telefonunuzun ayarlar bölümünden bilinmeyen kaynaklar indirme butonunu kapalı tutun.

İndirilen banka uygulamaları veya gizli bilgilere ek bir güvenlik uygulamasıyla şifre koyun. Kullandığınız cihaza virüs bulaştığından şüpheleniyorsanız teknik servise müracaat edin.

Banka hareketlerini günde en az 1-2 kere kontrol edin, şüpheli durumda bankanızla temasa geçin." ifadelerini kullandı.

Kötü niyetli dolandırıcıların verdiği reklamlar; Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında sizin de karşınıza çıkabilir. Şüphelendiğiniz reklamları şikayet edebilir ve kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.