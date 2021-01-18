Balık sürüsü gibi senkronize hareket eden robotlar: Blueswarm

Balık sürüsü gibi senkronize hareket eden robotlar: Blueswarm

Harvard Üniversitesi’nden araştırma ekibi, balık sürülerinden ilham alarak dış kontrol olmadan senkronize hareket eden robot sürüsü geliştirdi.

Yapay zeka destekli robotik teknolojiler, son zamanlarda oldukça sık karşımıza çıkmaya başladı.

Harvard Üniversitesi’nden araştırma ekibi ise oldukça farklı bir sistem ile karşımıza çıktı. Araştırmacılar, balık sürülerinden ilham alarak dış kontrol olmadan senkronize hareket edebilen bir balık robot sürüsü geliştirdi.

Senkronize hareket eden balıklar yiyecek bulmalarını, göç etmelerini ve yırtıcılardan kaçmalarını sağlayan karmaşık ve birbiriyle uyumlu davranışlar sergiliyor. İşte geliştirilen robotlar da bu davranışları taklit edebiliyor.

Balık sürüsü gibi senkronize hareket eden robotlar - VİDEO

İNSANLARA FAYDA SAĞLAYABİLİR

Araştırmacı Florian Berlinger, insanların erişemediği veya onlara tehlike yaratabilecek alanlarda robotlara başvurulduğunu, kendi kendini idare eden otonom seviyesi yüksek robot sürüsünün fayda sağlayabileceğini söylüyor.

Berlinger, geliştirdikleri Blueswarm adlı robot sürüsünün, GPS veya internet erişiminin mümkün olmadığı su altı noktalarında faydalı olabileceğini düşünüyor.





KAMERALAR VE IŞIKLARLA DONATILDI

Araştırma ekibi, robotların deniz gibi 3 boyutlu ortamlarda kullanımlarından doğabilecek zorlukları aşabilmek için mavi LED ışıklarla görüşe dayalı koordinasyon sistemi geliştirdi.

Bluebot adındaki her bir su altı robotuna iki kamera ve üç LED ışık yerleştirdi. Üzerindeki kameralar sayesinde etrafındaki robotların LED ışıklarını algılayan Bluebot’lar, özel bir algoritma sayesinde mesafelerini, yönlerini ve nereye gideceklerini tespit edebiliyor.



