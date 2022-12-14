Balonlu uzay yolculuğunda testler yapıldı

Halo Space adlı uzay turizm şirketi, balon testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Madrid merkezli uzay turizmi şirketi olan HALO Space insanların uzaya balonla seyahat etmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, 100 bin ila 200 bin euro fiyatlarıyla balona bağlı bir kapsül içinde turistleri uzayın kenarına götürmeyi planlıyor.

360 derecelik dünya manzarası

Kapsül 40 km yüksekliğe kadar 360 derecelik dünya manzarasına izin veren panoramik pencerelere sahip olacak.

Uçuş testi yapıldı

Halo Space adlı uzay turizm şirketi, ilk başarılı test uçuşunu tamamladı. İnsansız bir kapsüle bağlı devasa balon, stratosfere 37 kilometre yaklaştıktan sonra belirlenmiş bir alana güvenli bir şekilde indi.

Halo Space, 2023'ün ilk yarısının sonu için İspanya'nın Sevilla kentinde ikinci bir test uçuşu planlanıyor.

Şirket, bu esnada iniş ve iniş sırasında parafoil kullanarak uçağı yönlendirmeyi deneyecek. Şirketin uzay mühendisi ve CTO'su Alberto Castrillo, "Bu süreçte, uçuş simülasyon algoritmalarını doğrulayacağız, kapsül ile uçuş kontrolü arasındaki iletişimi test edeceğiz ve ayrıca kapsüle takılı sensörlerden binlerce veri toplayacağız." dedi.

Denemelerin başarıyla tamamlanmasının ardından ticari seferlere başlayacak olan Halo Space, dünya çapında dört kıtada uçuş üsleri kurmayı planladığını aktardı.