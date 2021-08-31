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- Banka hesaplarını boşaltan Joker virüsü geri geldi
Banka hesaplarını boşaltan Joker virüsü geri geldi
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 11:12
- Güncelleme : 31.08.2021 - 11:13
İlk olarak 2017 yılında popüler Google Play Store uygulamalarında karşımıza çıkan Joker virüsü, kendisini gizleyerek birçok cihaza bulaşmasıyla ünlenmişti.
ABD'li teknoloji devi Google'ı oldukça uğraştıran ve yaklaşık 2 bin uygulamanın mağazadan kaldırılmasına neden olan virüs, geçtiğimiz yılın eylül ayında ise bazı uygulamalarda yeniden ortaya çıkmış ve ABD dahil 30 ülkeyi etkilemişti.
BİR KEZ DAHA GERİ DÖNDÜ
Joker virüsünün, yeniden uygulamalara girdiği tespit edildi ve Google'ın güvenlik önlemleri uygulamaları hızla kaldırdı, ancak söz konusu uygulamaları indiren kullanıcılar hala tehlike altında.
Şimdiye kadar tespit edilen virüslü uygulamalar şu şekilde.
- Super SMS
- Super Message
- Travel Wallpapers
- Go Messages
- Element Scanner
- Fast Magic SMS
- Free CamScanner
- Auxilary Message
- Private SMS
- Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF
- Style Photo Collage
- Talent Photo Editor – Blur focus
- Paper Doc Scanner
- All Good PDF Scanner
- Care Message
- Part Message
- Blue Scanner
- Direct Messenger
- One Sentence Translator – Multifunctional Translator
- Mint Leaf Message-Your Private Message
- Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons
- Tangram App Lock
- Desire Translate
- Meticulous Scanner
JOKER VİRÜSÜ NEDİR
"Joker" isimli Truva atı virüsü, cep telefonu faturalarını kabartmak ve kullanıcının izni olmayan işlemlere izin vermek için geliştirilen ve Bread olarak bilinen bir kötü amaçlı yazılım ailesine ait.
Bu kötü amaçlı yazılım, kullanıcılardan izin almadan uygulamaların ücretli abonelik paketlerine otomatik olarak üye oluyor ve ay sonunda faturayı kabartıyor. Ayrıca yine izin almadan kayıtlı kart bilgilerini ele geçirebiliyor.
Güvenlik uzmanları, kullanıcıların bu uygulamaları telefonlara yüklememelerini ve mevcut olanların acil olarak kaldırılması gerektiğini söylüyor.