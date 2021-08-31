Banka hesaplarını boşaltan Joker virüsü geri geldi

Joker virüsü, Google Play'den temizlendikten bir buçuk yıl sonra yeniden ortaya çıktı ve birçok uygulamaya bulaştı.

İlk olarak 2017 yılında popüler Google Play Store uygulamalarında karşımıza çıkan Joker virüsü, kendisini gizleyerek birçok cihaza bulaşmasıyla ünlenmişti.

ABD'li teknoloji devi Google'ı oldukça uğraştıran ve yaklaşık 2 bin uygulamanın mağazadan kaldırılmasına neden olan virüs, geçtiğimiz yılın eylül ayında ise bazı uygulamalarda yeniden ortaya çıkmış ve ABD dahil 30 ülkeyi etkilemişti.

BİR KEZ DAHA GERİ DÖNDÜ

Joker virüsünün, yeniden uygulamalara girdiği tespit edildi ve Google'ın güvenlik önlemleri uygulamaları hızla kaldırdı, ancak söz konusu uygulamaları indiren kullanıcılar hala tehlike altında.

Şimdiye kadar tespit edilen virüslü uygulamalar şu şekilde.

Super SMS

Super Message

Travel Wallpapers

Go Messages

Element Scanner

Fast Magic SMS

Free CamScanner

Auxilary Message

Private SMS

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

Style Photo Collage

Talent Photo Editor – Blur focus

Paper Doc Scanner

All Good PDF Scanner

Care Message

Part Message

Blue Scanner

Direct Messenger

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Desire Translate

Meticulous Scanner

JOKER VİRÜSÜ NEDİR

"Joker" isimli Truva atı virüsü, cep telefonu faturalarını kabartmak ve kullanıcının izni olmayan işlemlere izin vermek için geliştirilen ve Bread olarak bilinen bir kötü amaçlı yazılım ailesine ait.

Bu kötü amaçlı yazılım, kullanıcılardan izin almadan uygulamaların ücretli abonelik paketlerine otomatik olarak üye oluyor ve ay sonunda faturayı kabartıyor. Ayrıca yine izin almadan kayıtlı kart bilgilerini ele geçirebiliyor.

Güvenlik uzmanları, kullanıcıların bu uygulamaları telefonlara yüklememelerini ve mevcut olanların acil olarak kaldırılması gerektiğini söylüyor.