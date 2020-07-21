Bant genişliği (bandwidth) nedir

Bant genişliği, internet trafiğinin anlık kapasitesi anlamına gelen veri aktarım hızıdır.

Veri miktarı, bant genişliği ve aktarım hızı olarak tanımlayabileceğimiz bandwidth, web sitelerine girişlerde kullanılan toplam indirilme miktarına denir.

Bir örnek vermek gerekirse, web sitenizin ana sayfasındaki resim ve kullanılan kodların toplam boyutu 5 MB olsun. Sitenizi 100 kişi ziyare ettiğinde 100x5=500MB bir trafik oluşur. Ziyaretçiler sitenizdeki sayfalar arasında dolaşmayta başlayınca da bu trafiğin boyutu giderek artar.

Bu nedenle sitenizin ziyaretçisi ne kadar fazlaysa, ihtiyacınız olan bant genişliği (bandwidth) miktarı da o kadar fazla olur.

Hosting paketinizde bulunan bant genişliği limiti dolarsa, sitenize erişim tamamen durur. Bu nedenle ziyaretçi sayınız fazlaysa, sınırsız bant genişliği sunan paketlere geçmeniz daha mantıklı olacaktır.

BANT GENİŞLİĞİ KISITLAMASI

Son günlerde gündemde olan sosyal medya düzenlemesi kapsamında bant genişliği kısıtlaması veya bant daralması da oldukça merak edilen konular arasına girdi.

Bant genişliği kısıtlandığında, o web site ile kullanıcı arasındaki veri aktarım hızları azalmış oluyor. Bu durum, söz konusu web sitesine kullanıcıların daha yavaş bir şekilde bağlanacağı anlamına geliyor.

Bir web sitesinin veri bağlantısı ne kadar fazla bant genişliğine sahipse, tek seferde gönderilen ve alınan veri kapasitesi de o kadar fazla olur.