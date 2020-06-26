Barycenter nedir

Gezegenlerin etrafında döndüğü ortak kütle merkezine "barycenter" denir.

Şimdiye kadar hep gezegenlerin yıldızlarının yörüngesinde döndüğünü söylüyoruz. Ancak bu gerçek değil.

Gezegenler ve yıldızlar aslında ortak kütle merkezlerinin etrafında dönerler. Bu ortak kütle merkezine barycenter denir. Şimdi bu konuya açıklık getirmek için kütle merkezinin ne olduğuna bakalım.

KÜTLE MERKEZİ NEDİR

Her nesnenin bir kütle merkezi vardır. Bir nesnenin kütle merkezi, cismin dengelendiği noktaya deniyor. Bazı cisimlerde kütle merkezi cismin tam ortasında yer alır. Örneğin cetvelin tam ortasına parmağınızı koyduğunuzda cismin dengelendiğini görürsünüz.

Ancak bazı cisimlerin kütle merkezi cetvel gibi tam ortada değildir. Bir nesnenin bazı bölümleri diğer bölümlerinden daha fazla kütleye sahipse, kütle merkezi her zaman ağır olan tarafta yer alır.

Örneğin bil balyozu tam ortadan tutarak dengeleyemezsiniz, çünkü ağır olacan ucu her zaman aşağıya doğru düşer. Bu nedenle balyozun kütle merkezi ağır olan taraftadır.





UZAYDA KÜTLE MERKEZİ

Uzayda, birbirinin etrafında dönen iki veya daha fazla nesnenin de bir kütle merkezi vardır. Bu merkez, uzay cisimlerinin yörüngede döndüğü noktadır.

Bu nokta nesnelerin merkezidir. Barycenter, tıpkı az önceki örneklerde olduğu gibi ağır olan uzay nesnesine daha yakındır.

GÜNEŞ SİSTEMİMİZDE BARYCENTER NOKTALARI

Peki Dünya ile Güneş'in barycenter noktası nerede diye hiç düşündünüz mü? Dünya'nın kütlesi Güneş'in yanında oldukça küçüktür. Bu nedenle Güneş'i balyozun ağır olan kısmı gibi düşünebilirsiniz.

Bu durumda Dünya ve Güneş'in barycenter noktası, Güneş'in merkezinde bir yerlerdedir.

BARYCENTER NOKTALARI DİĞER GEZEGENLERİN KEŞFİNE YARDIMCI OLUR

Eğer bir yıldız merkez bir nokta etrafında dönüyorsa ve yörüngesini tekrarlıyorsa, muhtemelen merkezinde bir de gezegen bulunduğu anlamına geliyor.