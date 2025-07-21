Başka bir gezegenden fırlatılacak ilk roket Dünya'da test edildi

Tarihte ilk kez başka bir gezegenden fırlatılacak bir roketin motoru, Dünya'da başarıyla test edildi.

Northrop Grumman şirketi, NASA'nın iddialı Mars Örnek Dönüşü (Mars Sample Return - MSR) görevi kapsamında kullanılacak olan katı yakıtlı roket güçlendiricisini başarılı bir şekilde ateşledi.

Bu test, insanoğlunun başka bir gezegenden jeolojik örnekler getirme hedefine bir adım daha yaklaştığı anlamına geliyor.

Şimdiye kadar tasarlanmış en iddialı uzay görevlerinden biri olan Mars Örnek Dönüşü, birden fazla uzay aracını içeren uluslararası bir girişim.

Görevin temel amacı, Kızıl Gezegen'den ilk jeolojik örnekleri detaylı laboratuvar analizleri için Dünya'ya getirmek.

TARİHİ GÖREV BİRAZ KARMAŞIK

Görev kulağa basit gelse de lojistiği inanılmaz derecede karmaşık. Görevin ilk aşaması, NASA'nın Perseverance keşif aracının robotik kolu ve sondaj sistemiyle Mars'ı dolaşarak toprak ve kaya örnekleri toplamasıyla çoktan başladı.

Bu örneklerden bazıları özel tüplere yerleştirilip yüzeye bırakılıyor ve gelecekteki bir görev tarafından alınmayı bekliyor.

Gelecek yıllarda Mars'a inecek bir iniş aracı, yanında getireceği daha özel bir keşif aracıyla bu numuneleri toplayacak ve özel bir kapta saklayacak.

İşte Northrop Grumman'ın test ettiği yeni roket motoru tam da bu noktada devreye giriyor.

MARS YÜKSELİŞ ARACI (MAV) VE ROLÜ

Numuneleri toplayan gezginin son görevi, iniş aracına geri dönmek olacak. Burada robotik bir kol, numune kabını çıkarıp NASA'nın Mars Yükseliş Aracı'na (Mars Ascent Vehicle - MAV) aktaracak.

MAV, başka bir gezegene gönderilen ve oradan fırlatılacak olan ilk roket olma özelliğini taşıyacak.

Yaklaşık 3 metre boyunda ve 450 kg ağırlığındaki MAV, iki katı yakıtlı roket aşamasından oluşuyor.

Fırlatıldıktan sonra, yükünü yaklaşık 10 dakika içinde Mars çevresinde alçak bir yörüngeye yerleştirmeye yetecek olan saniyede 4 kilometre hıza ulaşacak şekilde tasarlandı.

Orada, numune kabını yakalayıp Dünya'ya geri getirecek başka bir yörünge aracıyla buluşacak.

BAŞARILI YER TESTİNİN DETAYLARI

Northrop Grumman'ın Maryland'deki tesislerinde gerçekleştirilen son testler, MAV'ın ikinci aşamasının performansını, özellikle de yeni bir itici yakıt karışımıyla ne kadar iyi çalıştığını ölçmeyi amaçlıyordu.

İtici yakıtın kesin yapısı açıklanmasa da şirketin STAR roket motorlarında kullanılan ve uzayın zorlu koşullarına son derece uygun, kanıtlanmış bir teknolojiye dayandığı belirtiliyor.

Statik testin ilginç bir detayı, roketin ateşleme sırasında yüksek hızda döndürülmesiydi.

Bu durum, MAV'ın Mars'tan fırlatılırken rotasını korumak için dönüş stabilizasyonu kullanacağını gösteriyor.

Bu başarılı test, insanlığın Mars'tan getireceği kaya ve toprak örnekleriyle, Kızıl Gezegen'in sırlarını çözme ve potansiyel olarak geçmiş yaşam izlerini arama yolundaki en önemli adımlardan birini oluşturuyor.