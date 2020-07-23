Başka Güneş sistemindeki gezegenler teleskopla gözlendi

Başka bir güneş sistemine ait bir yıldız ve iki gezegen, ilk defa teleskop kullanılarak gözlemlendi.

Bir teleskop kullanılarak öte gezegenlerin gözlemlenebilmesi oldukça zordur ve bu çok nadir rastlanan bir durumdur.

Ancak gök bilimciler, başka bir güneş sistemine ait ve yıldızları etrafında dönen iki gezegeni teleskop kullanarak gözlemlemeyi başardı.

Atacama Çölü'nde bulunan Avrupa Güney Gözlemevi Çok Büyük Teleskobu kullanılarak yapılan gözlemde, Sinek Takımyıldızı'nda bulunan "TYC 8998-760-1" isimli yıldız ve etrafında dönen iki gaz gezegeninin görüntüsü yakalandı.

300 IŞIK YILI UZAKTALAR

17 milyon yaşında olduğu belirtilen bebek yıldız ve iki gaz devi gezegenlerin, 300 ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi.

Yıldızları etrafındaki turlarını birkaç bin yılda tamamladığı sanılan gezegenlerin kütlelerinin de Güneş sistemindeki gezegenlerden ağır olduğu ifade edildi.

"GÜNEŞ'İN GENÇ VERSİYONU"

Leiden Üniversitesi'nden Alexander Bohn, grubu bu kadar heyecan verici yapan şeyin, yıldızın "Güneş'in çok genç versiyonu" olarak görülmesi olduğunu kaydetti.

Gözlemin, gök bilimcilerin Güneş sisteminin gelişimini daha iyi anlamasını sağlaması bekleniyor.