Başlayan bırakamıyor: Wordle nedir, nasıl oynanır?

Başlayan bırakamıyor: Wordle nedir, nasıl oynanır?

Son dönemin popüler kelime oyunu 'Wordle', viral hale geldi. Peki Wordle oyunu nedir ve nasıl oynanır? İşte ayrıntıları...

Sosyal medyada her yerde paylaşılmaya başlanan sarı, yeşil ve gri renkte kareler kullanıcılarda merak konusu oldu.

Bu karelerin ne anlama geldiği araştıranlar, "Wordle" oyunu ile karşılaşıyor.

Wordle, trend oyunlar arasında yerini çoktan aldı. Kullanıcılar her gün belirlenen bir kelimeyi bulmaya çalışıyor. Oyuncuların 6 tahmin hakkı bulunuyor.

WORDLE OYUNU NASIL OYNANIR

Hem tarayıcıdan, hem de telefondan oyananabilen Wordle, bir kelime tahmin oyunu.

Beş harfli kelimelerin sorulduğu oyunda, kullanıcıların her gün bir oyun oynama hakkı bulunuyor.

Verilen kelimeyi bulmak için altı tahmin hakkı verilen oyunda, tahmin edilen harf kelime içinde doğru yerdeyse yeşil, seçilen harf kelime içerisinde varsa ancak doğru yerde değilse sarı renk beliriyor.

Kelime tamamen doğru olarak bulunduğunda ise, tamamen yeşil kutucuklardan oluşan bir sıra beliriyor.

Kullanıcıların sosyal medyada paylaştıkları renkli kutucuklar ise, kelimenin kaçıncı hakta ve ne kadar başarıyla tahmin edilebildiğini gösteriyor.