Batı Avrupa'nın en yüksek dağı Mont Blanc eriyor

Avrupa'nın en yüksek dağlarından biri olan Mont Blanc'in, küresel ısınma nedeniyle eridiği ortaya çıktı.

Küresel ısınma nedeniyle dünyadaki buzullar erimeye devam ederken, her geçen sürede yeni bir olumsuz durum ortaya çıkıyor.

Fransız uzmanlar, Batı Avrupa'nın en yüksek dağı olan Mont Blanc'ın neredeyse bir metre daha küçüldüğünü tespit etti.

Alplerin zirvesinde yer alan Mont Blanc’ın şu an 4 bin 807 metre yüksekliğinde olduğu belirtilirken, 2017 yılındaki ölçümde dağın yüksekliğinin 4 bin 808 metre olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

YILDA 13 CM ERİYOR

Coğrafya uzmanları, dağın 2001'den bu yana yılda ortalama 13 santimetre yükseklik kaybettiğini söylüyor.

Bu yılki keşif gezisinin, oldukça iyi hava koşullarında yapıldığını belirten uzmanlar, bu sayede şimdiye kadarki en doğru yükseklik ölçümünün yapıldığını belirtti.



Mont Blanc, buz tabakasının bir modelinin oluşturulmasına yardımcı olmak ve çeşitli uzmanlara analiz için veri sağlamak amacıyla her iki yılda bir ölçülüyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mont Blanc yamacındaki Saint-Gervais-les-Bains kasabasından yetkililer, “Şimdi bu verileri incelemek iklim uzmanları, buzul uzmanları ve diğer bilim insanlarının görevi.” açıklamasını yaptı.

Araştırmacılara göre, dağın yüksekliği yıldan yıla değişiyor; çünkü zirve, derinliği rüzgar şiddeti ve yağış seviyelerine göre değişen kalıcı bir kar tabakasıyla kaplı.



