Batıl inançlar nedeniyle iPhone 13 modelleri hiç çıkmayabilir

Yeni ortaya çıkan söylentilere göre Apple, uğursuz kabul edilen "13" sayısını kullanmamak için, yeni iPhone modellerinin ismini değiştirecek.

ABD'li teknoloji devi Apple, koronavirüs nedeniyle iPhone 12 serisini geçtiğimiz yıl biraz geciktirmek zorunda kaldı. Ancak yeni modellerin bu yıl eylül ayında karşımıza çıkması bekleniyor.

iPhone 13 ile iligli hazırlıklar devam ederken, oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. Çıkan iddialara göre Apple; bazı mitolojilerde ve Hristiyanlık'ta uğursuz olarak kabul edilen "13" sayısını kullanmak istemiyor.

Bu nedenle Apple'ın, iPhone 13 yerine iPhone 12s isimlendirmesini kullanacağı iddia ediliyor. Bazı iddialara göre ise yeni modeller "iPhone 2021" olarak da satışa çıkabilir.





APPLE, SAMSUNG'UN İZİNDEN GİDEBİLİR

Bildiğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy S11 ve Galaxy Note 11 modelleri yerine, "2020" yılını hatırlatmak için Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 isimlerini tercih etmişti. Bu nedenle tıpkı geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy S21 gibi, artık tüm S ve Note modelleri, tanıtıldığı yılın ismini alacak.

Şu anda ortada somut bir kanıt olmasa da Apple'ın benzer bir isimlendirmeye gidip, iPhone 21 ismini de kullanabileceği düşünülüyor.

13 SAYISI

İskandinav ve Yunan mitolojisi ile birlikte, Hristiyanlık'ta "13" sayısı çeşitli nedenlerden dolayı uğursuz olarak kabul ediliyor.

Bazı kimseler 13 kişiyle birlikte aynı masaya oturmaktan kaçınır; yabancı ülkelerdeki birçok otelin 13 sayısını taşıyan odası ve 13. katı yoktur.

Çoğu zaman yaşanan tesadüfler de 13 sayısının uğursuzluğuna yorulur. Örneğin NASA'nın insanlı ay yolculuğunun 7. uçuşu olan Apollo 13 projesinin başarısızlığına neden olarak, isminde geçen 13 sayısı gösteriliyor.