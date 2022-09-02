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    Batılı şirketler çekilmişti: Rusya'da Çin teknoloji ürünlerinin payı artıyor

    Batılı otomobil, cep telefonu ve ev eşyası markalarının Rusya'dan çekilmesiyle Çinli şirketlerin ürünlerine yönelik talep hızla artmaya başladı.
    • 02.09.2022 - 09:35
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    Batılı şirketler çekilmişti: Rusya'da Çin teknoloji ürünlerinin payı artıyor

    Ukrayna'ya saldırmasının ardından Batılı yüzlerce şirketin faaliyetini sonlandırdığı Rusya pazarında, şimdilerde Çin ürünleri ilgi görüyor.

    Çin Gümrük Genel İdaresi ve Rusya’daki çeşitli kurumların verilerinden derlenen bilgilere göre, Ukrayna savaşının başında düşen Çin’in Rusya’ya ihracat hacmi kısa sürede tekrar yükselmeye başladı.

    Çin'in Rusya'ya ihracatı arttı

    AA'da yer alan habere göre Çin’in, Ukrayna savaşının başladığı şubatta aylık bazda 5,5 milyar dolar seviyesindeki Rusya ihracatı, nisanda 3,8 milyar dolara gerilerken, temmuz itibarıyla 6,8 milyar dolar seviyesine çıktı.

    Yılın ilk yedi ayında ise Çin’in Rusya’ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 36,2 milyar dolara yükseldi.

    otoobil

    Çinli otomobil satışları sert yükseldi

    Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) verilerine göre, Rusya'da otomobil satışları, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74,9 azalarak 32 bine geriledi.

    Söz konusu dönemde, Rusya’da Volkswagen araçlarının satışı yüzde 92 düşüş gösterirken, Toyota satışlarında yüzde 97, Audi satışlarında ise yüzde 92 düşüş yaşandı.

    Bu dönemde Rusya’da araç satışını artıran tek firma Çin merkezli Dongfeng Motor Corporation (DFM) oldu. Ülkede DFM araçlarının satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 298 arttı.

    telefon

    Cep telefonu satışlarında da Çinli markalar önde

    Cep telefonu pazarı da Çinli şirketlerin Rusya’da paylarını artırdığı bir diğer sektör olarak dikkat çekiyor.

    Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ülkenin Rusya’ya cep telefonu ihracatı bir önceki aya kıyasla yüzde 77 artarak 312 milyon dolara yükseldi.

    Rusya’nın önde gelen teknoloji ürünleri mağaza zinciri Mvideo-Eldorado’dan tarafından yayınlanan rapora göre, ikinci çeyrekte ülkede satılan cep telefonlarının yüzde 70’i Çinli markalara ait.

    Xiaomi’nin Samsung’u geçerek Rusya’da en çok satılan cep telefon markası olduğu belirtilen raporda, Realme markasının da Apple’ı geçerek en popüler üçüncü cep telefonu markası konumuna yükseldiği kaydedildi.

    Batılı şirketler çekilmişti: Rusya da Çin teknoloji ürünlerinin payı artıyor #3

    Rusya’daki internet mağazalarındaki satış rakamlarından derlenen verilere göre, ülkede Çinli şirketlerin televizyon ve ev eşyası satışları da hızla artıyor.

    Rusya’daki Çinli televizyon markalarına ait satışlar, mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 95 arttı.

    Viomi markasına ait ev eşyası satışlarının da mayıs-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3,3 kat artığı belirtildi.


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