Battlefield 2042 fragmanı, Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 2042 tanıtıldı. Battlefield 6 olarak da bilinen oyunun çıkış tarihini ve fragmanını sizler için derledik.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı ve oyun dünyasının popüler oyun serilerinden Battlefield, yeni oyunuyla çok yakında sevenleri ile buluşacak.

2002’den beri çıkan 10’u aşkın sayıda oyunuyla oyunculara kendine çeken Battlefield serisi, Call of Duty ile olan rekabetini sürdürecek.

2018 yılında çıkan Battlefield 5'ten sonra sessizliğe bürünen geliştirici ekip, Battlefield 2042 ile ses getiren bir dönüşe imza atacak.

BATTLEFIELD 2042 NELER SUNACAK

128 oyuncu desteği sunan Battlefield 2042, dünyadaki geniş savaş alanlarına eşi benzeri görülmemiş bir ölçek getiriyor.

Oyuncular; Conquest ve Breakthrough gibi güncellenmiş çok oyunculu modlardan yepyeni Hazard Zone’a kadar birçok büyük deneyim yaşayacak.

Daha önce serinin neredeyse tüm oyunlarında bulunan hikaye modu, ne yazık ki Battlefield 2042'de olmayacak.

Daha önce Call of Duty'nin de denediği bu hamle, oyunseverler tarafından oldukça eleştirilmişti. Ayrıca oyunda battle royale modu da yer almayacak.

BATTLEFIELD 2042 TÜRKİYE FİYATI

Battlefield 2042'nin açıklanan Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

PC (Steam) - 419 TL

Xbox One - 499,99 TL

Xbox Series - 559 TL

PlayStation 4/PlayStation 5- 500 TL

BATTLEFIELD 2042 ÇIKIŞ TARİHİ

Battlefield 2042, 23 Ekim 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Oyunun sistem gereksinimlerine dair henüz bir bilgi yok.