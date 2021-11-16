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- Battlefield 2042 sistem gereksinimleri, çıkış tarihi, Türkiye fiyatı ve ilk yorumlar
Battlefield 2042 sistem gereksinimleri, çıkış tarihi, Türkiye fiyatı ve ilk yorumlar
- Haber Merkezi
- 16.11.2021 - 11:21
- Güncelleme : 16.11.2021 - 12:48
Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı ve oyun dünyasının popüler oyun serilerinden Battlefield, yeni oyunuyla çok yakında sevenleri ile buluşacak.
2018 yılında çıkan Battlefield 5'ten sonra sessizliğe bürünen geliştirici ekip, Battlefield 2042 ile ses getiren bir dönüşe imza atacak.
19 KASIM'DA GELİYOR
Battlefield 2042, 19 Kasım 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.
Battlefield 2042 Fragmanı - VİDEO
BATTLEFIELD 2042 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600
- İşlemci (Intel): Core i5 6600K
- Bellek: 8GB
- Video Belleği: 4GB
- Grafik kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
- Grafik kartı (AMD): AMD Radeon RX 560
- DirectX: 12
- Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Sabit sürücü alanı: 100GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X
- İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790
- Bellek: 16GB
- Video Belleği: 8GB
- Grafik kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060
- Grafik kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT
- DirectX: 12
- Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Sabit sürücü alanı: 100 GB SSD
BATTLEFIELD 2042 NELER SUNACAK
128 oyuncu desteği sunan Battlefield 2042, dünyadaki geniş savaş alanlarına eşi benzeri görülmemiş bir ölçek getiriyor.
Oyuncular; Conquest ve Breakthrough gibi güncellenmiş çok oyunculu modlardan yepyeni Hazard Zone’a kadar birçok büyük deneyim yaşayacak.
Daha önce serinin neredeyse tüm oyunlarında bulunan hikaye modu, ne yazık ki Battlefield 2042'de olmayacak.
BATTLEFIELD 2042 TÜRKİYE FİYATI
Battlefield 2042'nin açıklanan Türkiye fiyatları ise şu şekilde:
- PC (Steam) - 419 TL
- Xbox One - 499,99 TL
- Xbox Series - 559 TL
- PlayStation 4/PlayStation 5- 500 TL
BATTLEFIELD 2042 İLK YORUMLAR
Battlefield 2042; geçtiğimiz cuma günü ön sipariş verenler, EA Play aboneleri ve Xbox Game Pass aboneleri için erişime açıldı.
Oyunun erişime açılması ile birlikte özellikle sosyal medya üzerinden birçok oyuncu, olumsuz yorumlarda bulundu.
Oyunun eğlenceli olmayışının yanı sıra birçok oyuncu, performansından dolayı oyunu eleştirdi.
Battlefield 2042'nin, üst düzey grafik kartlarında ve yeni nesil konsollarda bile bir hayli sorunlu bir performansa ve görselliğe sahip olduğu söyleniyor.