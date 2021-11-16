Battlefield 2042 sistem gereksinimleri, çıkış tarihi, Türkiye fiyatı ve ilk yorumlar

Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 2042, 19 Kasım'da yayınlanacak. İşte oyunun sistem gereksinimleri ve yapılan eleştiriler...

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı ve oyun dünyasının popüler oyun serilerinden Battlefield, yeni oyunuyla çok yakında sevenleri ile buluşacak.

2018 yılında çıkan Battlefield 5'ten sonra sessizliğe bürünen geliştirici ekip, Battlefield 2042 ile ses getiren bir dönüşe imza atacak.

19 KASIM'DA GELİYOR

Battlefield 2042, 19 Kasım 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.

BATTLEFIELD 2042 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

Bellek: 8GB

Video Belleği: 4GB

Grafik kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Grafik kartı (AMD): AMD Radeon RX 560

DirectX: 12

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Sabit sürücü alanı: 100GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 7 2700X

İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790

Bellek: 16GB

Video Belleği: 8GB

Grafik kartı (NVIDIA): Nvidia GeForce RTX 3060

Grafik kartı (AMD): AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: 12

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Sabit sürücü alanı: 100 GB SSD

BATTLEFIELD 2042 NELER SUNACAK

128 oyuncu desteği sunan Battlefield 2042, dünyadaki geniş savaş alanlarına eşi benzeri görülmemiş bir ölçek getiriyor.

Oyuncular; Conquest ve Breakthrough gibi güncellenmiş çok oyunculu modlardan yepyeni Hazard Zone’a kadar birçok büyük deneyim yaşayacak.

Daha önce serinin neredeyse tüm oyunlarında bulunan hikaye modu, ne yazık ki Battlefield 2042'de olmayacak.

BATTLEFIELD 2042 TÜRKİYE FİYATI

Battlefield 2042'nin açıklanan Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

PC (Steam) - 419 TL

Xbox One - 499,99 TL

Xbox Series - 559 TL

PlayStation 4/PlayStation 5- 500 TL

BATTLEFIELD 2042 İLK YORUMLAR

Battlefield 2042; geçtiğimiz cuma günü ön sipariş verenler, EA Play aboneleri ve Xbox Game Pass aboneleri için erişime açıldı.

Oyunun erişime açılması ile birlikte özellikle sosyal medya üzerinden birçok oyuncu, olumsuz yorumlarda bulundu.

Oyunun eğlenceli olmayışının yanı sıra birçok oyuncu, performansından dolayı oyunu eleştirdi.

Battlefield 2042'nin, üst düzey grafik kartlarında ve yeni nesil konsollarda bile bir hayli sorunlu bir performansa ve görselliğe sahip olduğu söyleniyor.