Battlefield 2042 sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi

Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 2042'nin sistem gereksinimleri belli oldu. Grafikleriyle dikkat çeken oyun, yıl sonuna doğru çıkış yapacak.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı ve oyun dünyasının popüler oyun serilerinden Battlefield, yeni oyunuyla çok yakında sevenleri ile buluşacak.

2018 yılında çıkan Battlefield 5'ten sonra sessizliğe bürünen geliştirici ekip, Battlefield 2042 ile ses getiren bir dönüşe imza atacak.

BATTLEFIELD 2042 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyun dünyasında sızıntılarıyla bilinen Tom Henderson, Battlefield 2042’nin önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini paylaştı:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci(AMD) : AMD FX-8350

: AMD FX-8350 İşlemci(Intel) : Core i5 6600K

: Core i5 6600K RAM : 8GB

: 8GB VRAM : 4GB

: 4GB Ekran Kartı(AMD) : AMD Radeon RX 560

: AMD Radeon RX 560 Ekran Kartı(Nvidia) : GeForce GTX 1050 Ti

: GeForce GTX 1050 Ti DirectX: 12

Önerilen:

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci(AMD) : AMD Ryzen 5 3600

: AMD Ryzen 5 3600 İşlemci(Intel) : Core i7 4790

: Core i7 4790 RAM : 16GB

: 16GB VRAM : 8GB

: 8GB Ekran Kartı(AMD) : AMD Radeon RX 5600 XT

: AMD Radeon RX 5600 XT Ekran Kartı(Nvidia) : GeForce RTX 2060

: GeForce RTX 2060 DirectX: 12

BATTLEFIELD 2042 NELER SUNACAK

128 oyuncu desteği sunan Battlefield 2042, dünyadaki geniş savaş alanlarına eşi benzeri görülmemiş bir ölçek getiriyor.

Oyuncular; Conquest ve Breakthrough gibi güncellenmiş çok oyunculu modlardan yepyeni Hazard Zone’a kadar birçok büyük deneyim yaşayacak.

Daha önce serinin neredeyse tüm oyunlarında bulunan hikaye modu, ne yazık ki Battlefield 2042'de olmayacak.

BATTLEFIELD 2042 TÜRKİYE FİYATI

Battlefield 2042'nin açıklanan Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

PC (Steam) - 419 TL

Xbox One - 499,99 TL

Xbox Series - 559 TL

PlayStation 4/PlayStation 5- 500 TL

BATTLEFIELD 2042 ÇIKIŞ TARİHİ

Battlefield 2042, 23 Ekim 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.