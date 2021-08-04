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    Battlefield 2042 sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi

    Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 2042'nin sistem gereksinimleri belli oldu. Grafikleriyle dikkat çeken oyun, yıl sonuna doğru çıkış yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 17:57
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    Battlefield 2042 sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi

    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı ve oyun dünyasının popüler oyun serilerinden Battlefield, yeni oyunuyla çok yakında sevenleri ile buluşacak.

    2018 yılında çıkan Battlefield 5'ten sonra sessizliğe bürünen geliştirici ekip, Battlefield 2042 ile ses getiren bir dönüşe imza atacak.

    BATTLEFIELD 2042 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    Oyun dünyasında sızıntılarıyla bilinen Tom Henderson, Battlefield 2042’nin önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini paylaştı:

    Minimum:

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci(AMD): AMD FX-8350
    • İşlemci(Intel): Core i5 6600K
    • RAM: 8GB
    • VRAM: 4GB
    • Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 560
    • Ekran Kartı(Nvidia): GeForce GTX 1050 Ti
    • DirectX: 12

    Önerilen:

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci(AMD): AMD Ryzen 5 3600
    • İşlemci(Intel): Core i7 4790
    • RAM: 16GB
    • VRAM: 8GB
    • Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 5600 XT
    • Ekran Kartı(Nvidia): GeForce RTX 2060
    • DirectX: 12

    Battlefield 2042 Fragmanı - VİDEO

    Battlefield 2042 sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi #1

    BATTLEFIELD 2042 NELER SUNACAK

    128 oyuncu desteği sunan Battlefield 2042, dünyadaki geniş savaş alanlarına eşi benzeri görülmemiş bir ölçek getiriyor.

    Oyuncular; Conquest ve Breakthrough gibi güncellenmiş çok oyunculu modlardan yepyeni Hazard Zone’a kadar birçok büyük deneyim yaşayacak.

    Daha önce serinin neredeyse tüm oyunlarında bulunan hikaye modu, ne yazık ki Battlefield 2042'de olmayacak.

    BATTLEFIELD 2042 TÜRKİYE FİYATI

    Battlefield 2042'nin açıklanan Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

    • PC (Steam) - 419 TL
    • Xbox One - 499,99 TL
    • Xbox Series - 559  TL
    • PlayStation 4/PlayStation 5- 500 TL

    BATTLEFIELD 2042 ÇIKIŞ TARİHİ

    Battlefield 2042, 23 Ekim 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.

    battlefield

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