Battlefield 6, 9 Haziran'da tanıtılacak

Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 6'nın tanıtım tarihi 9 Haziran olarak açıklandı.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı ve oyun dünyasının popüler oyun serilerinden Battlefield, yeni oyunuyla çok yakında sevenleri ile buluşacak.

2002’den beri çıkan 10’u aşkın sayıda oyunuyla oyunculara kendine çeken Battlefield serisi, Call of Duty ile olan rekabetini sürdürecek.

2018 yılında çıkan Battlefield 5'ten sonra sessizliğe bürünen geliştirici ekip, Battlefield 6 ile ses getiren bir dönüşe imza atmak üzere.

9 HAZİRAN'DA TANITILACAK

Yakın gelecekteki bir savaş ortamında geçmesi beklenen Battlefield 6'dan yeni haber geldi. Battlefield resmi Twitter hesabı, oyunun 9 Haziran'da tanıtılacağını açıkladı.

Oyun hakkındaki bir diğer belirsizlik ise, isminde herhangi bir sayı bulundurup bulundurmayacağıyla ilgiliydi.

Kısacası, "Battlefield 6" yerine sadece "Battlefield" adında bir oyun karşımıza çıkabilir.

Nitekim resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide de herhangi bir sayı ibaresi bulunmuyor.

Electronic Arts CEO’su Andrew Wilson, Battlefield 6'nın etkileyici olacağını ve yeni nesil konsolları oldukça zorlayacağını ifade etmişti.

Yapılan açıklamalara göre Battlefield 6, eski ve yeni oyun konsollarıyla birlikte bilgisayar platformu için de yayınlanacak. Kısacası oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ya da PC'de oynanabilecek.

Son olarak, oyunda bir de battle royale modu olacağı iddia edilse de henüz bu konunda resmi bir açıklama yok.

YIL SONUNA DOĞRU GELİYOR

Geliştirici Electronic Arts, Battlefield 6'nın yılın son çeyreğinde yayınlanacağını daha önce doğrulamıştı.