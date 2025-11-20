Battlefield 6, bir hafta ücretsiz olacak: İşte yapmanız gerekenler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Electronic Arts, 10 Ekim'deki çıkışıyla rakibi Call of Duty: Black Ops 7'yi geride bırakan Battlefield 6 için heyecan verici bir ücretsiz deneme süreci başlattı.

Oyuncular, sınırlı bir süre için oyunun çok oyunculu modlarını herhangi bir ücret ödemeden deneyimleme fırsatı bulacak.

25 KASIM - 2 ARALIK ARASINDA GEÇERLİ

25 Kasım'da başlayıp 2 Aralık'ta sona erecek olan bu etkinlikte, oyunculara beş farklı oyun modu ve üç harita sunulacak.

Conquest, Breakthrough, Sabotage ve Team Deathmatch modlarının yanı sıra Siege of Cairo, Eastwood ve Blackwell Fields haritaları erişime açık olacak.

TÜM PLATFORMLARI KAPSIYOR

Ücretsiz deneme sürümü PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarının tamamında geçerli olacak. Tek oyunculu modun bu deneme sürümüne dahil edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Bu duyuru, oyuna yeni içerikler ekleyen California Resistance güncellemesiyle eş zamanlı olarak yapıldı.

Ayrıca oyunun 1. sezonunun bir sonraki aşaması olan Winter Offensive'in 9 Aralık tarihinde geleceği belirtildi.