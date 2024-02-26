Bayraktar TB2, dünyanın en fazla ülkeye satılan SİHA’sı oldu Tüm olumsuz hava şartlarında başarıyla görev icra eden TB2 için 33 ülke ile el sıkışıldı. Kendi sınıfında Türkiye irtifa rekorunun sahibi olan SİHA, üstün özellikleriyle göze çarpıyor.

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AA & Ensonhaber

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA), savaş alanlarında kurduğu üstünlükle göz kamaştırdı.

Kısa sürede dünya çapında ilgi odağı haline gelen söz konusu SİHA, onlarca ülkeye ihraç edilirken, Türkiye'nin bu alanda küresel oyuncu olmasında kilit rol oynadı.

TB2’ye yönelik taktik İHA projesi geliştirme ve üretim süreci 2012 yılında başladı. İlk tam otomatik uçuş testini 2014’te gerçekleştiren Bayraktar TB2, aynı yıl envantere girdi.

Cansız mühimmat ile ilk atış testi

İlk 1000 uçuş saatini kırımsız olarak 2015 yılında tamamlayan Bayraktar TB2, ardından cansız mühimmat ile ilk atış testini gerçekleştirdi.

İlk ihracat başarısını 2018 yılında Katar’da yakalayan Bayraktar TB2 için bugüne kadar 33 ülke ile sözleşme imzalandı.

NATO ve AB ülkelerinin envanterinde

Dünyanın birçok farklı bölgesinde karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapan Bayraktar TB2, NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin envanterine girdi.

Türkiye'nin en çok vergi ödeyen ismi Selçuk Bayraktar

Bayraktar TB2'nin ihracat başarıları Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen ismi olmasını sağladı.

Bayraktar'a, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 yılındaki cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden elde edildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da söz konusu yıllarda en fazla vergi ödeyen ikinci isim oldu.

Türkiye irtifa rekoru kırıldı

Bugüne kadar 750 bin uçuş saatini aşan Bayraktar TB2, 27 bin 30 feet ile kendi sınıfında Türkiye irtifa rekoru kırdı. Bayraktar TB2, bu uçuş süresiyle en uzun süre görev yapan milli hava aracı unvanına sahip bulunuyor.

Bayraktar TB2, 16 Temmuz 2019’da Kuveyt’te 27 saat 3 dakika kesintisiz uçuş ile başka bir rekora imza attı.

Yerli sanayi katkısı yüzde 93

Yüzde 93'lük yerli sanayi katkısına sahip milli İHA, üzerinde entegre edilen birçok ekipmanın yerli ve milli olarak üretilmesinde ve ihracat başarıları yakalamasında da motive edici oldu.

Üstün teknolojik donanımları

Bayraktar TB2 sahip olduğu üstün özelliklerle kullanıcılarına önemli avantajlar sağlıyor.

Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemini sahip Bayraktar TB2, yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış, GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özellikleriyle görev yapıyor.

Bayraktar TB2’nin özellikleri arasında tam otomatik seyir ve rota takibi, dahili sensör füzyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş, tam otomatik taksi ve park özelliği yarı otonom uçuş modları desteği, hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması, çapraz yedekli yer kontrol istasyonu sistemi, özgün yedekli servo aktüatör birimleri, özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri yer alıyor.

300 kilometrelik haberleşme menzili

Haberleşme menzili 300 kilometre olan Bayraktar TB2, aynı zamanda uydu haberleşme seçeneğine de sahip bulunuyor.

Dört adete kadar lazer güdümlü akıllı mühimmatla görev yapabilen Bayraktar TB2, 150 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.

Milli mühimmat ve füzelerden güç alıyor

Bayraktar TB2’ye ateş gücü sağlamak için bugüne kadar MAM-L, MAM-C, BOZOK mühimmatları ve KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi entegre edildi.

Yurt içinde ve dışındaki çeşitli operasyonlarda başarıyla görev yapan Bayraktar TB2, özellikle Libya, Azerbaycan ve Ukrayna'daki kullanımıyla dünyanın dikkatlerini çekti. Bayraktar TB2 bu operasyonlardaki kullanımıyla muharebe sahasında yeni doktrinlerin konuşulur ve görür olmasını sağladı.

Askeri hedefleri imha etti

Bahar Kalkanı Harekatı ilk defa filolar halinde uçarak birçok zırhlı araç, obüs, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ve hava savunma sistemini imha etti.

Bayraktar TB2, dünyada ilk defa muharebe sahasında birincil unsur olarak SİHA'ların kullanıldığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan hava araçlarının yaptığı tüm sortilerin yüzde 80'ini gerçekleştirdi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen harekat kapsamında her türlü elektronik harbe rağmen başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2 bin saatin üzerinde uçtu.

Dünya muharebe tarihinde bir ilk

Bayraktar TB2 SİHA'ların dünya muharebe tarihinde ilk kez filolar halinde uçarak harekatta etkin görev yapması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Milli SİHA'lar Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında da önemli bir rol üstlendi.

Bayraktar TB2, askeri kullanım yanında orman yangınlarıyla, afetle, düzensiz göçle mücadele gibi görevlerde de kullanılıyor.