Bayraktar TB3 ve Milli Savaş Uçağı bir yıl arayla göklerde olacak

Baykar'ın yeni projelerinden bahseden Selçuk Bayraktar, 2022'de Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu gerçekleştireceğini duyurdu. Ayrıca Türkiye'nin İnsansız Milli Savaş Uçağı da 2023'te hangardan çıkacak.

21 Eylül'de başlayıp 26 Eylül'e kadar devam edecek ve birçok yeni teknolojiye ev sahipliği yapacak dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Baykar tarafından geliştirilen insansız hava sistemleri hakkında görsel bir sunum gerçekleştiren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın geçmişten bugüne geliştirdiği insansız hava sistemlerinden bahsetti ve gelecekteki projelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BAYRAKTAR TB3'ÜN BENZERİ YOK"

"Geleceğe baktığımızda önümüzde Bayraktar TB3 dediğimiz binlerce kilometreye uydu kontrolüyle gidebilen, Bayraktar TB2'nin biraz büyüğü bir anlamda Akıncı'nın da daha ufağı diyebileceğimiz gemiye iniş kalkış kabiliyetiyle özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle öne çıkan ve dünyada pek benzeri olmayan bir silahlı insansız hava aracı sisteminden bahsediyoruz.

Bayraktar TB3 ilk uçuşunu 2022'de yapacak - VİDEO





Bir de Akıncı'dan sonra dünyanın da yönünü çevirdiği insansız savaş uçağımızı geliştiriyoruz. Bu insansız savaş uçağının da yine dünyadaki benzerlerinde bulunmayan aynen Bayraktar TB3'te olan asıl muharebe sahasında devrim olacağını düşündüğümüz özelliği kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetinin olması.

Bu iki platform Türkiye'de bulunan TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisine konuşlandığında nasıl ki Azerbaycan Tek Vatan Harekatı'nda SİHA'larımız tüm dünya tarafından muharebe doktrininde 'bu büyük bir paradigma dönüşümüdür' diye basına yansıdıysa, bu platformlarla birlikte de muharebe sahasında büyük bir devrim olacağımızı öngörüyoruz.

"BAYRAKTAR TB3 VE İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI"

2022'de inşallah Bayraktar TB3 ilk uçuşunu yapacak. 2023'e kadar da muharip insansız uçak sistemimiz yani insansız savaş uçağı dediğimiz projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."





"GİRDİĞİMİZ YOLDA ETİK VE AHLAKTAN AYRILMAYACAĞIZ"

Üretilen ürünlerin tasarımının önemine değinen Selçuk Bayraktar, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Ürünün, fikri hakları bizde olacak ve bunun yanında kimseye de benzemeyecek. Bundan daha önemlisi benim daha fazla önem verdiğim husus yerleşik düzen çarpık ve yanlış yollara sahip olsa bile biz hem inancımız gereği hem anlayışımız gereği dedik ki; asla bu girdiğimiz yolda etik ve ahlaktan ayrılmayacağız.

Yani ne yaptığınızdan daha önemlisi bunu nasıl yaptığımız. Şayet o yollara başvuracak olsak o yollara tevessül edecek olsak belki kısa dönemde belki karlı çıkabilirsiniz ama orta ve uzun vadede asla başarılı olmanız bereketli, insanlığın faydasına bir sonuç elde etmeniz mümkün değil.

"ASLA BİLDİĞİNİZ YOLDAN AYRILMAYIN"

O yüzden ben buradaki de genç arkadaşlarıma bunu hassaten tavsiye etmek istiyorum. Girişimlerin daha yolun başında olan girişimleri açısından bu hızla dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Ne yaparsanız yapın sistem sizi bazı yanlışlara zorlasa da asla hak bildiğiniz yoldan etikten ve ahlaktan ayrılmayın."





Yeni dönüşümlerin yaşandığı bir dönemden geçtiklerinin altını çizen Bayraktar, "Ben bunu biraz da sörf dalgalarına benzetiyorum. Yani o dalga doğarken ön tarafında kaldığınızda hep bu avantajınıza oluyor. Işte bizim insansız hava araçlarındaki hikayemiz de biraz böyle.

"GELECEĞİN TRENLERİNE ODAKLANIN"

Bugünün yarışlarına, bitmiş yarışlarına değil geleceğin trenlerine odaklanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve şayet bu söylediğim hususlara riayet edersek ilk günden itibaren yani o en ufak iki metrelik uçağı yaptığınızda dahi dedik ki; eğer milli ve özgün olursak, bunun yanında etik ve ahlaka riayet edersek geleceğin trendine de odaklanmışsak dünyanın en iyisini yapmamamız için hiçbir sebep yok. Buna hep inandık ve o şekilde çalıştık."

BAYRAKTAR TB3 NELER SUNACAK

Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile ilgili olarak, nisan ayında bir açıklama yapan Selçuk Bayraktar, “Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip/kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Bayraktar TB2 ile ANKA arasında bir konumda bulunacağı tahmin edilen Bayraktar TB3 için TCG ANADOLU’da birtakım modifikasyon gerçekleştirilecek. Bu modifikasyonların sonucunda TCG ANADOLU, Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB3 için uçuş operasyonlarına hazır hale getirilecek.

Bayraktar TB3’ün, Roketsan tarafından geliştirilen L-UMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) sistemini kullanabilecek kapasitede olacağı öngörülüyor. SİHA, TEI üretimi milli bir motor kullanacak.



İNSANSIZ MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI 2023'TE GELİYOR

​​​​​​​Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Milli Muharip Uçak'ın (MMU) tasarımı ve üretimi için çalışmalarına hız verdi.

Dijital ikiz teknolojileri yardımıyla MMU'nun tüm tasarım ve testlerini gerçekleştirecek olan TUSAŞ, 18 Mart 2023'te uçağı hangardan çıkarmayı planlıyor.

Dijital ikiz modellemesi, oluşabilecek sorunların tespit edilmesine, var olan veya yeni ayarların test edilmesine, oluşturulan senaryoların sanallaştırılmış kopyasını oluşturmaya ve analizlerin gerçekleştirilmesine imkan tanıyacak.



