Bayraktar TB3’ün tasarımı ve özellikleri

Bayraktar TB3’ün tasarımı ve özellikleri

Bayraktar TB2 ile tüm dünyaya adını duyuran Baykar, yaklaşan SİHA Bayraktar TB3’ten de ilk bilgileri verdi. Merakla beklenen SİHA’nın tasarımı ve özellikleri paylaşıldı.

Savunma Sanayii’de Türkiye’nin önde gelen SİHA’larından Bayraktar TB2, göstermiş olduğu başarıyla adını tüm dünyaya duyurmayı başardı.

Özellikle Ukrayna savaşında görevini başarılı şekilde icra eden SİHA, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Tasarımı ortaya çıktı

TB2 ile büyük başarılara imza atan Baykar Teknoloji, şimdi ise merakla beklenen TB3 SİHA’yı piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

TB3’ün özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı.

Gelecek dönemde hizmete girecek

SİHA geliştiricisi Baykar tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, Bayraktar TB3 özellikleri ve tasarımı gösterildi.

Baykar’ın CTO’su Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ismiyle çıkacak SİHA’nın gelecek dönemde hizmete gireceğini açıkladı.

Kısa pistten kalkış yapabilme kabiliyetine sahip olacak

Buna göre TB3, TCG Anadolu amfibi hücum gemisi üzerinde bulunan kısa pistten kalkış yapabilme kabiliyetine sahip olacak.

TCG Anadolu amfibi hücum gemisi, geçtiğimiz yıl suya indirildi ve son montaj işlemlerine de başlandı.

SİHA’nın arka ayakları kanat altında

Teknik açıdan TB3, TB2’lerin geliştirilmiş ve katlanabilen kanat yapısına sahip bir versiyonunu olarak çıkacak.

Ayrıca TB2’nin neredeyse 3 katı kadar bir yük taşıyabildiği kanatlara biraz daha fazla ağırlık binecek.

Bu nedenle SİHA’nın arka ayaklarının gövde yerine kanat altına konumlandırıldığı görülüyor.

172 beygir gücünde

Bayraktar TB3’te yaşanan bir başka geliştirme ise motor tarafında...

Baykar, TB3’te TUSAŞ Motor Sanayi tarafından üretilen 172 beygir gücündeki (TB2’den yüzde 61 daha güçlü) yerli TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru kullanacak.

İlk uçuş olacak

Geçtiğimiz aylarda TEI’nin ilgili motor için Baykar’a ilk teslimatı yaptığı bilgisi verildi.

Bu motorları kullanan prototiplerin ise bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştireceği biliniyor.

Yani TCG Anadolu envantere alındığında göreve hazır olacak.

TB3’ün teknik özellikleri

- Kanat açıklığı: 14 metre

- Uzunluk: 8.35 metre

- Yükseklik: 2.6 metre

- Kalkış Ağırlığı: 1.450 kilogram

- Maksimum seyir hızı: 125 knots-160 knots (300 km/s)

- Faydalı yük kapasitesi: 6 silah istasyonu-280 kilogram

- Havada kalış süresi: 24+ saat

- Katlanır kanat yapısı

- Kısa pistli uçak gemilerinden otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti

- Görüş hattı ve ötesi haberleşme

- SATCOM uydu bağlantısı