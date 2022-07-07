Bayram tatilinde siber saldırılara dikkat

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması çalışanları sevindirirken, uzmanlar her geçen gün daha büyük bir tehdit haline gelen siber saldırganlar konusunda uyarıda bulunuyor.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili, bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’yle bağlanınca, birçok şirket de bayram tatilini 9 güne uzattı.

Siber saldırganlar için büyük fırsat

DHA'da yer alan habere göre, okulların da kapalı olduğu yaz mevsiminde tatil yapmak isteyenler için iyi bir alternatif olan bu uzun tatilde iş yerlerinin kapanması, siber saldırganlar için büyük bir fırsat.

Ofislerde ve sistemlerin başında aktif çalışan hiç kimsenin olmadığını bilen saldırganların, fidye yazılımı gibi saldırılarını tatil dönemlerinde yoğunlaştırdığı belirtildi.

31 ülkede orta ölçekli şirketlerden 5 bin 600 BT profesyoneliyle yürütülen çalışma sonunda yayımlanan Fidye Yazılımının Durumu 2022 araştırmasında, işletmelerin yüzde 66’sının 2021’de fidye yazılımı saldırısına maruz kaldığı görüldü.

Siber suçluların her geçen yılda daha karmaşık saldırı yöntemleri ve daha yüksek teknolojiler kullandığına dikkat çeken Berqnet Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, “Rapora göre şirketlerin yüzde 57’si saldırı hacminde artış bildirirken, yüzde 59’u saldırıların karmaşıklığının arttığını söylüyor.

BT desteğinin ve ağ güvenliği personelinin sınırlı kapasitede olduğu tatil dönemlerini özellikle hedefleyen saldırganlar, mesai günlerinde yapamayacakları etkide saldırılara imza atabiliyor.

"Güvenlik çözümü kullanmayan daha çok etkileniyor"

Bu durum yalnızca büyük şirketleri değil, küçük ve orta ölçekli işletmeleri de tehdit ediyor. Kendilerini siber saldırılar için hedef olarak görmeyen ve bu sebeple siber güvenlik çözümleri kullanmayı tercih etmeyen KOBİ’ler, tatil günlerinde maruz kalacakları saldırılardan önemli ölçüde etkilenme riski taşıyor." ifadelerini kullandı.