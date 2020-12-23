Bazı borsalardan çıkarılan kripto para birimi XRP çakıldı

Ripple tarafından geliştirilen kripto para birimi XRP, bazı borsalarda liste dışı kalması nedeniyle yüzde 36 değer kaybederek sert düştü.

Ripple tarafından geliştirilen kripto para birimi XRP, son dönemlerde çıkışını sürdürerek yatırımcıların ilgi odağı haline gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda 0,70 dolar seviyesini de aşan kripto para birimi, bugün ise en zorlu günlerinden birini yaşıyor.

ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP’yi menkul kıymet olarak tanımladığını ve geliştirici Ripple’a 1.3 milyar dolar değerinde kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı gerekçesiyle dava açacağını duyurdu.

Hatta OSL, Beaxy ve CrossTower gibi bazı kripto para borsaları, davanın sonucunu beklemeden XRP'yi liste dışına çıkardı ve tüm işlemlerini durdurdu.

YERE ÇAKILDI

Söz konusu kararların arka arkaya gelmesinin ardından zorlu bir sürece giren XRP, yüzde 40 değer kaybederek 0,30 doların altına indi.

Yalnızca birkaç gün önce 24 milyar dolarlık piyasa değerine sahip XRP, sert düşüşün ardından şu anda 16 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

BİR XRP (RIPPLE) KAÇ TL?

CoinMarketCap verilerine göre Ripple yaklaşık 16 milyar dolar ile Bitcoin, Etherium ve Tether’in ardından en yüksek piyasa değerine sahip dördüncü kripto para konumunda bulunuyor. 23 Aralık 2020 itibarıyla1 XRP, 0,357 dolardan (2,71 TL) işlem görüyor.

ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) açtığı davadan Ripple aleyhine bir sonuç çıkarsa, XRP'yi önümüzdeki süreçte çok zor günler bekleyebilir.

