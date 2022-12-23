Petrol
82.27
1.59%
Euro
19.8604
0.31%
Dolar
18.6814
0.10%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5380
0.00%
Bitcoin
319.542
0.25%
BTXN Coin
6.62
-7.54%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 7 C

    Bazı iPhone 14 Pro modellerinde ekran sorunları yaşanıyor

    Apple'ın yeni nesil iPhone 14 Pro modellerinin ekranlarında, yatay çizgiler belirmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 09:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bazı iPhone 14 Pro modellerinde ekran sorunları yaşanıyor

    Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 14 serisi, satışlarda şirketin yüzünü güldürse de zaman zaman bazı sorunlar ortaya çıkıyor.

    Apple'ın en iddialı ve en pahalı modellerinden iPhone 14 Pro kullanıcıları, şimdilerde yeni bir sorun yaşıyor.

    Ekranda yatay çizgiler beliriyor

    Android telefonlarda sık sık yaşanan yeşil ve yatay çizgi problemi, kısa süre önce bazı iPhone 14 Pro modellerinde de görülmeye başladı.

    Hem iPhone 14 Pro hem de iPhone 14 Pro Max kullanıcıları, telefonu açtıklarında ekranda titreyen yeşil çizgiler olduğunu bildirdi.

    Sorunun nedeni ve çözümü hakkında bir bilgi bulunmazken, Apple'dan da henüz bir açıklama gelmedi.

    apple

    iPhone'daki ekran çizgilerine ilişkin Apple Destek çalışanları, sorunun yazılım kaynaklı olabileceğini söylüyor.

    Bu nedenle Apple, önümüzdeki günlerde yeni bir güncelleme ile sorunu tamamen ortadan kaldırabilir.

    Daha önce de iPhone 14 Pro modellerinde kamera sorunu yaşanmış ve sorun güncelleme ile giderilmişti.


    Mustafa Varank'tan asgari ücret yorumu
    Gündem

    Mustafa Varank'tan asgari ücret yorumu

    Batman dükkana giren çocuk, 15 bin TL’lik cep telefonu çaldı
    3. Sayfa

    Batman dükkana giren çocuk, 15 bin TL’lik cep telefonu çaldı

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Görüş Bildir