Bazı iPhone 14 Pro modellerinde ekran sorunları yaşanıyor

Apple'ın yeni nesil iPhone 14 Pro modellerinin ekranlarında, yatay çizgiler belirmeye başladı.

Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 14 serisi, satışlarda şirketin yüzünü güldürse de zaman zaman bazı sorunlar ortaya çıkıyor.

Apple'ın en iddialı ve en pahalı modellerinden iPhone 14 Pro kullanıcıları, şimdilerde yeni bir sorun yaşıyor.

Ekranda yatay çizgiler beliriyor

Android telefonlarda sık sık yaşanan yeşil ve yatay çizgi problemi, kısa süre önce bazı iPhone 14 Pro modellerinde de görülmeye başladı.

Hem iPhone 14 Pro hem de iPhone 14 Pro Max kullanıcıları, telefonu açtıklarında ekranda titreyen yeşil çizgiler olduğunu bildirdi.

Sorunun nedeni ve çözümü hakkında bir bilgi bulunmazken, Apple'dan da henüz bir açıklama gelmedi.

iPhone'daki ekran çizgilerine ilişkin Apple Destek çalışanları, sorunun yazılım kaynaklı olabileceğini söylüyor.

Bu nedenle Apple, önümüzdeki günlerde yeni bir güncelleme ile sorunu tamamen ortadan kaldırabilir.

Daha önce de iPhone 14 Pro modellerinde kamera sorunu yaşanmış ve sorun güncelleme ile giderilmişti.