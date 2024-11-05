Bazı Pixel telefonlar aniden Google uygulamalarını çalıştıramaz hale geldi

Haber Merkezi

Google'ın Pixel telefonlarında yaşanan bir sorun, kullanıcıları endişelendirdi. Google Play hizmetleri, bazı Pixel cihazlarda aniden devre dışı kaldı. Bu durum, Google uygulamalarının çalışmamasına neden oldu.

"CİHAZINIZ TARAFINDAN DESTEKLENMİYOR" HATASI

Etkilenen kullanıcılar, Google uygulamalarını açmaya çalıştıklarında "Google Play hizmetleri cihazınız tarafından desteklenmiyor" şeklinde bir hata mesajıyla karşılaşıyor.

Bu sorun, Pixel 9 Pro XL gibi yeni modellerde bile ortaya çıkıyor. Oysa Google Play hizmetleri, Android 6.0 ve üzeri tüm telefonlarda destekleniyor.

GOOGLE PLAY HİZMETLERİ NEDEN ÖNEMLİ

Google Play hizmetleri, Android cihazlarda kritik bir rol oynuyor. Google uygulamalarını güncellemek, uygulamaları Oturum Açma ve Haritalar gibi Google hizmetlerine bağlamak ve uygulamalara arka plan hizmetleri ve kitaplıklar sağlamak gibi temel işlevleri yerine getiriyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sorunun nedeni henüz bilinmiyor. Hem kararlı Android 15 hem de QPR1 Beta kullanan kullanıcılar bu sorunla karşılaşıyor.

Kullanıcılar, Google Play hizmetlerini yeniden etkinleştirmek için bazı çözüm yolları bulmuş olsa da bu çözümler Google Wallet ve Google Mesajlar gibi bazı uygulamaların sıfırlanmasına neden olabiliyor.

İşte önerilen çözümler:

En son güncellemeyi kaldırmak, Google Play Hizmetlerini güncellemek ve cihazı yeniden başlatmak.

Telefonun ayarlar menüsünden Uygulamalar ve bildirimler bölümüne giderek Google Play hizmetleri için Önbelleği temizle ve Depolama alanını temizle seçeneklerini kullanmak.

Kullanıcılar, sorunun çözümü için Google'dan bir açıklama bekliyor. Şirketin, sorunu gidermek için bir güncelleme yayınlaması veya farklı bir çözüm önerisi sunması bekleniyor.