Bazı Xiaomi modellerinde güvenlik açığı keşfedildi

Siber güvenlik uzmanları, bazı Xiaomi markalı telefonlarda güvenlik açığı tespit ettiklerini duyurdu.

Check Point Research'te görevli siber güvenlik uzmanları, Xiaomi akıllı telefon kullananları uyardı.

Uzmanlar, telefonların mobil ödeme mekanizmasında bir güvenlik açığı ile karşılaştıklarını açıkladı.

Eğer elinizdeki telefon Xiaomi markalı ise ve telefonun mobil ödeme özelliğini kullanıyorsanız risk altında olma ihtimaliniz var.

Xiaomi güncelleme yayınlayacak

Check Point Research raporuna göre, bazı Xiaomi telefonların şifreler ve güvenlik anahtarları gibi hassas bilgileri depolayan ve yöneten bir araç olan Güvenilir Ortamı’nda ortaya çıkan bu açık, kötü niyetli kişilerin ekmeğine yağ sürüyor.

Şirket, konuyla ilgili olarak Xiaomi’yi hemen uyardı. Çinli şirketin, bu açığı bir güncelleme ile kısa sürede kapatması bekleniyor.