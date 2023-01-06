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    BDDK güncelledi: Cep telefonu taksit sayısı kaç oldu 2023?

    BDDK, cep telefonlarında uygulanacak olan yeni taksit sayısını açıkladı. Peki 2023 cep telefonu kaç taksitle alınabilir? En fazla kaç taksit yapılacak? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 10:14
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    BDDK güncelledi: Cep telefonu taksit sayısı kaç oldu 2023?

    Cep telefonu almak isteyen vatandaşlar, taksitli ödeme seçeneğinden faydalanıyor. Kredi kartıyla telefon alarak taksitlendirmek isteyenler için 2023 yılı sınırı merak ediliyor.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taksitli cep telefonu alımlarına yeni düzenleme getirdi.

    Buna göre, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi değişti.

    Peki cep telefonu taksit sayısı kaç oldu? En fazla kaç taksitle telefon alabilirim? İşte ayrıntılar...

    BDDK güncelledi: Cep telefonu taksit sayısı kaç oldu 2023? #1

    Cep telefonu taksit sayısı 2023

    Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay oldu.

    Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira üzerinde olan cep telefonları için ise 3 ay olarak belirlendi.

     


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