Benzin istasyonları, her gün yüzlerce otomobile yetecek yakıtı nasıl depolar

Benzin istasyonları, her gün yüzlerce otomobile yetecek yakıtı nasıl depolar

Benzin istasyonlarının, her gün yüzlerce araca yakıt bitmeden nasıl hizmet verdiğini hiç merak ettiniz mi? Gelin istasyonların çalışma şeklinde daha yakından bakalım.

Yoğun bir metropol şehirde bir benzin istasyonu, her gün yüzlerce otomobile hizmet verebilir. Küçük arabalardan canavar kamyonlara kadar, hangi aracı kullanırsanız kullanın, yolunuz mutlaka bu istasyonlara düşer.

Çocuklar veya konu hakkında yeteri kadar bilgisi olmayan insanlar, genellikle benzin pompalarının yakıt depoladığını ve buradan araçlara doldurulduğunu düşünür. Aslında işin aslı böyle değil.

Benzin istasyonları, yakıtı nasıl depolar

Benzin istasyonlarında satılan benzin (veya dizel), dağıtıcı pompalarda depolanmaz. Buradaki yakıtlar, yer altına veya bazen yerin üstündeki büyük petrol tanklarında tutulur.

Yer altında veya yer üstündeki tanklar, genellikle binlerce litre yakıt depolama kapasitesine sahiptir.

Bir benzin istasyonunda, genellikle yer altında veya üzerinde bu tür en az birkaç tank bulunur. Bir benzin istasyonu ne kadar büyük veya yoğunsa, o kadar fazla yakıt deposuna sahip olması gerekir.

Ancak bu yakıt depoları genellikle yer altındadır ve otomobiller benzin depolarını yer üstünde doldururlar. Peki yakıtlar, yer çekimi kuvvetine karşı gelerek yer altından nasıl yukarı doğru hareket ettirilir?

Yakıt, depolama tanklarından pompalara nasıl gider

Yer altı tanklarında depolanan yakıtın, yakıt pompalarına akmasını sağlamak, bir şelalenin ters yönde akmasını sağlamak gibidir. Bu yer çekimine meydan okuyan başarı, iki ana pompa sayesinde gerçekleşir:

Dalgıç pompalar:

Adından da anlaşılacağı gibi, bir dalgıç pompa, tank içindeki yakıtın yüzeyinin altına monte edilir. Bu pompaların, bir geminin pervanelerine çok benzeyen, yakıtı döndüren ve yukarı doğru hareket ettiren bir çalışma prensibi vardır.

Emme pompaları

Bir emme pompası, eşit olmayan basınç ilkesini kullanarak yakıtı depolama tankından dağıtıcıya taşır.

Basitçe söylemek gerekirse emme pompası, düşük hava basıncı bölgesi oluşturarak yakıtın tanklardan yukardaki dağıtıcıya akmasını sağlar.

Yer altında oldukları için bu pompalardan herhangi birini göremezsiniz, ancak yakıtı depolama tanklarından dağıtıcıya doğru çeken bu pompalardır.

Bir benzin istasyonu, her gün bu kadar arabaya nasıl hizmet veriyor

Daha önce de belirttiğimiz gibi, bir metropol bölgesindeki benzin istasyonları, her gün yüzlerce hatta binlerce ootomobile hizmet verebilir. Peki yakıt bitmeden bu nasıl mümkün oluyor?

Bir benzin istasyonunu yakından gözlemlediyseniz, istasyona yakıt taşıyan tankerlerin o kadar fazla petrol tutacak kadar büyük görünmediğini fark etmişsinizdir.

Her ne kadar bu tankerler göze küçük gelse de binlerce litre yakıt taşıma kapasitesine sahiptirler. Ayrıca, birçok benzin istasyonunun depolama tanklarını yenilemekle görevli olan birden fazla tank yedekte tutulur.

Çok yoğun bir benzin istasyonunun günde 30 bin litre benzin sattığını varsayalım. Bu şartlara sahip bir istasyonun yakıt depolama tanklarının, her gün 3-4 tanker ile doldurulması gerekir.

Ek olarak, günümüzde benzin istasyonlarının yakıtı azaldığında, yakıt tedarikçilerine ne kadar yakıta ihtiyaç olduğuna dair otomatik olarak bildirim gider.

Bu sayede, benzin istasyonlarının yakıtı hiç bitmez ve her gün binlerce otomobile hizmet verebilir.



