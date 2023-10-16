Benzin istasyonunda cep telefonu kullanmak patlamaya neden olabilir mi Cep telefonlarının elektromanyetik radyasyon yaydığı ve potansiyel olarak patlamaya neden olabileceği düşünülüyor. Peki işin aslı ne?

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Bir otomobiliniz varsa ve sık sık benzin istasyonlarına gidiyorsanız, belirli noktalarda mutlaka uyarı levhalarıyla karşılaşmışsınızdır.

İstasyonlarda sigara içmenin yasaklanmasının yanı sıra, sıklıkla cep telefonunuzu kapalı tutmanızı tavsiye eden uyarılar var.

Hatta bazı uyarılar, cep telefonu kullanımının benzin istasyonunda patlamaya neden olabileceğini öne sürüyor.

Peki gerçekten benzin istasyonunda cep telefonu kullanmak patlamaya neden olabilir mi?

Neden benzin istasyonunda telefonunuzu kapatmanız gerekiyor

Benzin istasyonunda cep telefonu kullanmanın tehlikeli olup olmadığını anlamak için öncelikle her yerde mevcut olan bu uyarının ardındaki nedeni anlamamız gerek.

Cep telefonu sizi tüm dünyaya bağlı tutan kablosuz bir araçtır, ancak bunu nasıl yapıyor diye sorabilirsiniz.

Çok sevimli küçük bir cihaz ama dedikleri gibi görünüş aldatıcı olabilir. Cep telefonları, ince dış kaplamalarının altında, ağ kuleleriyle kablosuz olarak iletişim kurmalarına yardımcı olan sayısız küçük elektronik bileşen içerir.

Hiçbir kablo olmamasına rağmen, cep telefonunuzla ağ kulesi arasında nasıl bilgi alışverişi olabiliyor?

Telefonunuz ile ağ kulesi arasındaki iki yönlü iletişim, ağ kulesine hızla ulaşan ve saniyeler içinde telefonunuza geri dönen görünmez dalgalar olan elektromanyetik dalgalar aracılığıyla gerçekleşir.

Bu dalgaların enerji değerleri 1,24 megaelektron-Volt ila 12,4 peta-elektronvolt aralığındadır.

Cep telefonları hariç, elektromanyetik radyasyonun bir endişe kaynağı olduğu varsayılmaktadır; ç ok fazla enerji taşıdıkları için kıvılcımlara neden olabilirler ve sonuç olarak benzini tutuşturabilirler, bu da benzin istasyonu gibi bir yerde büyük hasara neden olabilir!

Cep telefonları gerçekten patlamaya neden olabilir mi

Bilim açısından bakıldığında, benzin istasyonlarındaki patlamalarla cep telefonu kullanımı arasında belgelenmiş bir bağlantı bulunmuyor.

Hatta 1994-2005 yılları arasında dünyanın her yerindeki akaryakıt istasyonlarında yapılan bir araştırmaya göre, akaryakıt istasyonu yangınlarının hiçbirinin cep telefonuyla ilgili olmadığı ortaya çıktı.

Cep telefonları, benzin istasyonunda kıvılcım çıkaracak kadar 'güçlü' olmayan düşük voltajlı pillere sahip.

İstasyonalrda cep telefonu kaynaklı olası bir yangın nedeni , telefondaki arızalı bir pil olabilir. Ancak bu pek olası değildir, çünkü pili arızalıysa telefonunuzu kullanma şansınız çok daha düşüktür.

Ayrıca arızalı pillerden bahsediyorsak o zaman sadece telefonunuz değil, aracınızın aküsü de arızalı olabilir ve yangına neden olabilir.

Sonuç olarak, benzin istasyonlarında statik elektrik kaynaklı yangın çıkması mümkündür. Ama bunun cep telefonlarından kaynaklandığını söylemek için bir kanıt yok.

ABD Federal İletişim Komisyonu'na göre, 2004 ile 2008 yılları arasında benzin istasyonlarındaki araç yangınlarının yüzde 3'üne “sınıflandırılmamış statik deşarj” neden oldu.

Petrol Ekipmanları Enstitüsü'ne göre ise 1992 ve 2006 yılları arasında statik elektrik kaynaklı 170 benzin istasyonu yangını meydana geldi.

Ancak cep telefonlarının bu tür yangınlara neden olma ihtimaline gelince, her yıl dünya çapında on milyarlarca yakıt ikmali yapılmasına rağmen kaydedilen herhangi bir olay yok.