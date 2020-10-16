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    Berlin'deki fabrikasının faturalarını ödemeyen Tesla'nın suyu kesildi

    Tesla’nın Almanya’da inşaatına başladığı Gigafactory fabrikasında, ödenmeyen faturalar nedeniyle suya erişim engellendi.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 13:30
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    Berlin'deki fabrikasının faturalarını ödemeyen Tesla'nın suyu kesildi

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bir sonraki üretim fabrikasını Berlin'de inşa ediyor.

    2021 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanan fabrika, Tesla’nın dünya genelindeki dördüncü üretim fabrikası olacak.

    Ayrıca şirket, yeni Model Y ve batarya üretimini de bu fabrikasında gerçekleştirecek.

    FATURA NEDENİYLE SULARI KESİLDİ

    Tesla’nın, Almanya'da inşaat halindeki fabrikası Gigafactory’nin suyu, ödenmemiş faturalar nedeniyle kesildi.

    Berlin deki fabrikasının faturalarını ödemeyen Tesla nın suyu kesildi #1

    DEFALARCA UYARI ALDI

    Su şirketi Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) sözcüsü Sandra Ponesky, Tesla'nın ödemelerinde geride kaldığı konusunda defalarca uyarıda bulunulduğunu ifade etti.

    Sözcü, "Tesla'ya verdiğimiz 14 günlük ihbar süresi doldu. Ayrıca Tesla'ya diğer şirketlerden farklı davranmayacağız." dedi.

    Tesla'nın ne kadar su borcu olduğunu açıklamayan şirket yetkilisi, borcun ödendiğinde su erişimini yeniden açacaklarını ifade etti.

    ÜRETİMİ ETKİLEYEBİLİR

    Tesla'nın berlinde inşa ettiği üretim fabrikası, şimdiye kadar oldukça hızlı ilerliyordu. Bu nedenle söz konusu su kesintisinin inşaat sürecini etkileyebileceği belirtiliyor.

    Ayrıca Tesla'nın, su kesildikten sonra WSE şirketiyle yeni bir su anlaşması imzaladığı da gelen haberler arasında.

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