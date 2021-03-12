Bermuda Şeytan Üçgeni'nde neler olduğunu açıklayan en iyi 10 teori

Bermuda Şeytan Üçgeni'nde neler olduğunu açıklayan en iyi 10 teori

Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu'nda bulunan ve geçmişte çok sayıda uçak ve geminin kaybolduğu düşünülen bölgenin adıdır. Peki bu bölge neden bu kadar gizemli?

Tekno 'on' 21. Bölüm - ''Bermuda Şeytan Üçgeni'nde neler olduğunu açıklayan en iyi 10 teori''

Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlas Okyanusu’nda Miami (Florida) ile Porto Riko’daki San Juan ve Bermuda adaları arasındaki bölgeye deniyor.

Uzun yıllar boyunca kimsenin tatmin edici bir açıklama getiremediği bu esrarengiz bölgenin, içinde bilim insanlarının da bulunduğu pek çok kişi tarafından doğaüstü birtakım güçlerin kontrolü altında olduğu iddia edildi.

İnsanlar kendilerini, uzun yıllar boyunca Bermuda Şeytan Üçgeni’nde uçakların, gemilerin ve insanların kaybolmasıyla büyük bir gizemin içinde bulmuşlardı.

Hatta Kristof Kolomb bile tuttuğu günlüklerde, Bermuda Şeytan Üçgeni’nin üzerinde bu dünyaya ait olmayan bir şeylerin uçtuğunu iddia etmişti. Peki bu bölgede gerçekte ne oluyor? Tekno 'on' yazı dizimizin 21. bölümünde, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde ne olduğunu açıklayan 10 teoriye daha yakından bakıyoruz.

1. SOLUCAN DELİĞİ TEORİSİ

Bermuda Şeytan Üçgeni ile ilgili ilk teori solucan deliği teorisi olarak göze çarpıyor. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde insanlar ortadan kaybolduğunda, iz bırakmadan kaybolur.

Esasen bir zaman yolculuğu portalı olan solucan delikleri, bu kaybolmaların nedenini açıklayabilir. Ne yazık ki bilim insanları, bu bölgede solucan deliklerinin sağlam kanıtlarını henüz bulabilmiş değil.

1941'de, 58 yolcu ve kargo taşıyan Donanma gemisi USS Proteus, Bermuda Üçgeni'nde aniden ortadan kayboldu. Bir ay sonra, USS Nereus adlı başka bir gemi de 61 yolcuyla kayıplara karıştı.

Kimse gemilere ne olduğunu çözemedi ve kaptanlardan olay esnasında herhangi bir tehlike sinyali kaydı gelmedi. Arama ekipleri ayrıca gemiler veya cesetlerle ilgili hiçbir kanıt bulamadı. Ne dersiniz, solucan deliği mi?

2. METAN GAZI TEORİSİ

2016 yılında, bilim insanları Norveç kıyılarında birkaç büyük krater keşfetti. Kraterler yaklaşık 700 metre uzunluğunda ve 45 metre derinliğindeydi. Bilim insanları, derin deniz tabanındaki büyük metan gazı sızıntılarından kaynaklanan kabarcıkların kraterleri oluşturduğuna inanıyor.

Bazı bilim insanları, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde uçakların ve gemilerin batmasından metan gazının sorumlu olduğunu düşünüyor.

Daha fazla araştırma, bazı okyanus bölgelerinde diğerlerinden daha fazla metan gazı olduğunu da kanıtladı. Bu gaz suya salınırsa, gemileri hızla batırabilir ve uçakları düşürebilir. Üstelik bu olay, saniyeler içinde gerçekleşir ve gemide bulunanların yardım çağırması veya gemiyi terk etmesi için yeterli zaman bırakmaz.

3. ELEKTROMANYETİK BÖLGE TEORİSİ

Dünyadaki bazı yerler, elektromanyetik parazitten dolayı pusulaları olumsuz etkiler ve kuzeyi göstermekte zorlanmalarına neden olur.

Bilim insanları, bu elektromanyetik parazitin, gemilerin kaybolmasının ve uçakların Bermuda Üçgeni'nde bu kadar sık ​​düşmesinin bir nedeni olduğuna inanıyor.

Üçgene geldiklerinde birçok insan, pusulalarında garip şeyler olduğuna dair raporlar verdi. 1895'te dünyayı tek başına dolaşan ilk kişi olan Joshua Slocum, Martha's Vineyard'dan Güney Amerika'ya seyahat ederken ortadan kayboldu.

Uzmanlar, onun ortadan kaybolmasını Bermuda Şeytan Üçgeni'ne bağlıyor. İnsanlar, Slocum'un mükemmel bir denizci olduğu için denizde asla kaybolmayacağına inanıyor.

Bir başka olay, 1945'te beş TBM Avenger torpido bombardıman uçağının Atlantik Okyanusu üzerinden uçtuğunda meydana geldi. Uçuşun lideri Teğmen Charles C. Taylor, pusulasının doğru çalışmadığını ve uçakların yanlış yönde ilerlediğini fark etti.

Uçaklar Bermuda Şeytan Üçgeni'ne yaklaştıklarında sinyalleri ve iletişimi kaybetmeye başladılar ve bir daha görülmeyecek şekilde ortadan kayboldular.

4. SU HORTUMU TEORİSİ

Su hortumları kasırgalara benzer, ancak su kütleleri üzerinde oluşur. İnsanlar Bermuda Üçgeni'nde birkaç su hortumu gördüler ve bazılarının, batık gemilerin ve uçakların kaybolmasına neden oldukları düşünülüyor.

Bir su hortumu oluştuğunda, okyanustan su fışkırır. Basınçtaki değişim onu ​​havada yüzlerce hatta binlerce metre yukarı çeker. Bu, bir gemi veya uçak geçtiğinde meydana gelirse, saniyeler içinde kolayca alabora olmalarına veya çarpmalarına neden olabilir.

Su hortumlarının yanı sıra, Körfez akıntısının bazı kısımları "Üçgenin" kenarını çevreliyor. Bu akıntı, gemileri ve tekneleri hızla batırabilen, bazen yüzlerce metre yüksekliğinde büyük dalgalara yol açar.

Böyle bir teorinin uygulamadaki mükemmel bir örneği, 2.Dünya Savaşı'ndan sonra Flight 19'un ortadan kaybolmasıdır.

Uçuşun son iletişim kayıtları, yolcuların her şeyin nasıl tuhaf göründüğünü anlatan rahatsız edici raporlardan oluşuyor. Pilotlardan biri “beyaz suya” girdiklerini ve tamamen kaybolduklarını söylüyor. Ancak kayıtlardan sonra ne yolculardan ne de uçaktan bir haber alınamadı.

5. UZAYLILAR

"Uzaylılar olmadan komplo teorisi mi olur" dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, Bermuda Şeytan Üçgeni uzaylılarla da ilişkilendiriliyor.

Bermuda Şeytan Üçgeni kazalarının nedeni olarak uzaylıları suçlayacak hiçbir kanıt olmasa da gemi ve uçakların aniden ortadan kaybolmaları, topu uzaylılara çevirmemize neden oluyor.

Bu teoriye inanan insanlar, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin uzaylıların insanları kaçırdıkları ve üzerinde araştırma yaptıkları toplanma noktası olduğunu iddia ediyor.

Kristof Kolomb, bölgedeki ilk yolculuğu sırasında anlattığı bir olayda, denize çarpan bir alev gördüğünü iddia ediyor.

6. KAYIP ATLANTİS

Atlantis, Bermuda Üçgeni olayları etrafında dönen bir başka tuhaf teorisi olarak göze çarpıyor. Bu teori, efsanevi Kayıp Atlantis Şehri'nin bu bölgede olduğunu savunuyor.

Bazı insanlar, tanrıların Atlantis şehrini yok ettiğinde okyanusun tabanına battığını ve Atlantis'e güç ve enerji sağlamak için kullanılan büyük ateş kristallerinin o bölgede olduğuna inanıyor.

7. "GİZEM YOK" TEORİSİ

Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kazaların ve kaybolmaların arkasında gerçekten bir gizem var mı? Bazı insanlar, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin dünyanın herhangi bir yeriyle aynı kaybolma vakalarına sahip olduğunu iddia ederek, hiçbir gizem olmadığına inanıyor.

Bu teori, Bermuda Üçgeni'nin dünyanın en çok seyahat edilen bölgelerinden biri olduğunu ve bu nedenle daha fazla kazanın gerçekleştiğini savunuyor.

8. İNSAN HATALARI TEORİSİ

İnsan hataları teorisine göre, basit hatalar hem denizde hem de havada her yıl birçok kazaya yol açıyor. Bermuda bölgesinde yaşanan olaylar da bu kazalar arasında.

Bu teori, aynı zamanda bir geminin veya pilotun kaptanından kaynaklanan herhangi bir kafa karışıklığının veya hatanın ciddi sonuçlara yol açabileceğini varsayar.

Örneğin, bölgeden geçen gemi veya uçakların karaya dönmeden önce yakıtları bitebilir ve bu da onların ölümüne yol açabilir. Ek olarak, Bermuda Şeytan Üçgeni, birbirinden ayırt edilmesi zor birçok adaya sahiptir. Bu kafa karışıklığı, denizcileri ve pilotları daha büyük navigasyon hatalarına maruz bırakabiliyor.

9. HAYDUT DALGALAR

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin arkasındaki bir başka açıklama da devasa haydut dalgalarıdır. Oşinograf Simon Boxall'a göre, kuzeyden ve güneyden gelen fırtınalar Bermuda Üçgeni'nde çarpıştığında, haydut dalgalar oluşturabilir ve önemli hasara neden olabilirler.

Huffington Post'tan bir başka gönderi de bu haydut dalgalar, 40 metre yüksekliğe ulaşabilir ve onları tarihin en büyük dalgalarından biri haline getirebilir.

1958'de Alaska'daki Lituya Körfezi'nde meydana gelen deprem ve toprak kaymasının neden olduğu 35 metre yüksekliğindeki tsunami buna iyi bir örnektir.

Bermuda Üçgeni, bu haydut dalgalardan etkilenecek stratejik bir konumdadır. Gemiler veya uçaklar geçerken dev dalgalar meydana gelirse, kazalara ve ölüme neden olabilir.

10. KORSANLAR

Hırsızlar denize açılabildiğinden beri korsanlar her deniz olayında geçiyor. Uzmanlar, korsanların Bermuda Şeytan Üçgeni'nindeki kaybolma vakalarının nedenlerinden biri olabileceğini teorileştirdiler.

Bu teoriye göre, korsanlar gemileri kaçırdı, uçakların bölgeye düşmesine ve yolcuların hayatlarını tehlikeye atmasına neden oldu.

SONUÇ

Bermuda Şeytan Üçgeni, gerçekten de dünyanın en garip gizemlerinden biridir. Okyanusun bu bölgesi etrafında birçok teori oluştu, ancak hiçbiri tatmin edici bir cevap sunmuyor.

İngiliz bilim insanları, Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde meydana gelen yüzlerce esrarengiz kaybolmanın arkasında ne olduğunu uzun yıllardır yaptıkları araştırmalar sonucunda bulduklarını söylüyor.

Kilometrelerce derine inebilen robotlar sayesinde yapılan çalışmalar gösterdi ki; yıllarca süregelen bu gizemin sebebi, okyanus dibinde bulunan bir doğalgaz kaynağı.

Bermuda Şeytan Üçgeni’nin olduğu bölgede bulunan doğalgaz kaynağı, yer yüzüne fışkırarak ‘hidrat’ adı verilen beyaz katı bir maddeye dönüşüyor.

TÜM SIR SUYUN KALDIRMA KUVVETİ'NDE Mİ GİZLİ?

Aynı zamanda bu bölgede ‘Gulf Stream’ adı verilen sıcak su akıntısı geçmekte ve bu akıntının ‘hidrat’ları eritmesiyle birlikte ‘hidrat’lar, suyun yoğunluğundan daha az yoğunluğa sahip olduğu için bir kütle halinde yüzeye çıkmaya başlıyor.

Bunun sonucunda Bermuda Şeytan Üçgeni’ndeki suyun yoğunluğunun azalmasıyla birlikte, o bölgede suyun kaldırma kuvveti ortadan kalkıyor ve suyun üzerinden geçen gemiler, direkt denizin derinliklerine sürükleniyor.

YA UÇAKLAR?

Yükselmeye devam eden ‘hidrat’lar ise havadan daha az yoğunluğa sahip olduğu için havanın yoğunluğunu düşürüyor ve havadan aldığı oksijen ile çalışan jet motorları, bu bölgeden geçerken yeterli oksijeni alamadığı için düşüşe geçiyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu teorileri kanıtlar nitelikte pek fazla bilgi yok. Bu nedenle Bermuda Şeytan Üçgeni, uzun yıllar boyunca hep bir sır olarak kalabilir.

Tekno 'on' yazı dizimizin 21. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.