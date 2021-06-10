Beşinci okyanusun varlığı kabul edildi: Güney Okyanusu

Antarktika'nın etrafını çevreleyen devasa su kütlesine Güney Okyanusu adı verildi. Böylece dünya üzerindeki okyanus sayısı 5'e yükseldi.

Birçok bilim insanının uzun süredir varlığını kabul ettiği, ancak resmi olarak var olmayan okyanus için yeni adımlar atıldı.

Antarktika'nın etrafını çevreleyen devasa denize Güney Okyanusu adı verildi. Böylece dünya üzerindeki okyanus sayısı 5'e yükseldi.

Güney Okyanusu, küresel ısınma nedeniyle tehlike altında olan Antarktika'nın etrafında bir daire çiziyor.

HARİTALARDA YER ALACAK

Popüler bilim yayını National Geographic haritacıları, Dünya'da beşinci bir okyanusun varlığını resmen doğruladı ve artık haritalarda da kullanılacak.

Bir su kütlesinin okyanus sayılabilmesi için kendine has coğrafi özelliklerinin bulunması gerekiyor.

Bilim dünyasında, Güney Okyanusu'nun Pasifik ve Atlantik okyanuslarından sadece biraz daha soğuk olup olmadığı yönünde bir tartışma yaşanıyordu.

Bir grup, suyun karakterinin diğer iki okyanustan farklı olmadığını ve sadece soğuk olduğunu söylese de Güney Okyanusu'nun varlığını kabul eden araştırmacılar, Antarktika'nın çevresindeki suların farklı olduğunu iddia ediyor.

Güney Okyanusu, ayrıca ABD Coğrafi İsimler Kurulu tarafından Antarktika kıyılarından 60 derece güney enlemine kadar uzanan bir su kütlesi olarak tanındı.

OKYANUS SAYISI 5 OLDU

Böylelikle Atlantik, Pasifik, Hint ve Arktik okyanuslarına Güney Okyanusu da eklenmiş oldu.