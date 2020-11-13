Beyne ses dalgası göndererek müzik dinlemenizi sağlayan cihaz: SoundBeamer

Teknoloji şirketi Noveto, kulaklık kullanmadan kişinin beynine ses dalgalarını göndererek müzik dinlemesini sağlayan hoparlör üretti.

Son zamanlarda kablosuz kulaklık veya kablosuz hoparlör modelleri her yerde karşımıza çıkıyor. Ancak teknoloji şirketi Noveto, insanların müzik dinleme zevkini bambaşka bir boyuta taşıyan yeni teknolojisiyle ses getirecek.

Noveto, geleceğe yönelik yeni bir dinleme cihazı meydana getirdi. Herhangi hoparlör ve kulaklık olmadan kişisel bir ses dalgası üreten cihaz sayesinde kullanıcılar, kulaklık olmadan kişisel bir müzik dinleme keyfi yaşayacak.

SoundBeamer 1.0 adı verilen teknolojiye göre, bluetooth üzerinden ses yayını yapan yere bağlanan cihaz, daha sonra 3D algılama modülü ile kullanıcının kulağını bularak küçük ses dalgaları gönderiyor.

Gönderilen dalgalar sayesinde, istenilen yerde çevreye rahatsızlık vermeden istenen ses seviyesinde müzik dinlenebilecek.





GELECEK YIL SATIŞTA

Gelecek yıl satışa hazır hale gelecek SoundBeamer ürün müdürü Ayana Wallwater, "Şimdiye kadar sesi duymanın iki yolu vardı, hoparlörler aracılığıyla ya da kulaklıkla. Biz Noveto'da SoundBeaming adını verdiğimiz patentli bir teknolojiyi kullanarak herhangi bir şey dinlemenin üçüncü ve yeni bir yolunu kullanıcılara sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalnızca karşısına geçenler tarafından duyulabilen ve kullanıcının kafasını takip ederek ses dalgalarını doğru bir şekilde gönderen cihaz, ortamdaki diğer insanları rahatsız etmeyecek.

Noveto, geliştirdiği teknolojiyi diğer cihazlara da entegre edebilmek için üreticilerle görüşme halinde.

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