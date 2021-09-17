Bilgisayar dünyasının efsanesi Sir Clive Sinclair yaşamını yitirdi

Cep tipi hesap makinelerinden cep televizyonlarına, ilk ev bilgisayarından elektrikli ulaşım araçlarına kadar birçok icadı dolaşıma sokan Sir Clive Sinclair, hayata gözlerini yumdu.

Cep tipi hesap makineleri, cep televizyonları, ilk ev bilgisayarı ve elektrikli ulaşım araçları gibi birçok icadı dolaşıma sokan bilgisayar dünyasının efsanesi Sir Clive Sinclair, 81 yaşında vefat etti.

Aralarında ZX Spectrum gibi ilk ev bilgisiyarı da olan birçok icatta imzası olan ünlü mucit, uzun bir hastalık sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Sinclair, adını ilk cep hesap makinesini icat ederek duyurmuştu.

OYUN DÜNYASINDA REKABETİ ARTIRDI

Makul bir fiyatla bilgisayarları eve taşımayı başararak ZX ile ilk ev bilgisayarını üreten Sinclair, ZX Spectrum 48K ile Commodore 64'le rekabete girerek oyuncu neslinin karşısına çıktı.

ELON MUSK'TAN VEDA

Sinclair'in ölümünün ardından Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bir tweet atarak "Huzur içinde uyu, Sir Sinclair, o bilgisayarı çok sevdim." dedi.

CLIVE SINCLAIR KİMDİR

17 yaşında okulu bırakan ve Sinclair Radioncs'i kurmak için para kazanmak amacıyla teknik gazetecilik yapan ünlü mucit, 4 yıl bu işi yaptı.

Sinclair, 1970'lerin başında mevcut modellerin mağaza boyutunda olduğu hesap makinelerini cebe sığdırmayı başardı.

Adını çıktığı 1980 yılından alan ZX80 ile ilk ev bilgisayarını üreten ve piyasada devrim yapan ünlü mucit, daha sonra ZX81'i çıkardı ve 70 sterlinden tam 250 bin adet sattı. Bu bilgisayarlar sayesinde 3D Monster Maze ve Mazogs gibi oyunlar popüler oldu.

Bu iki bilgisayar modelinden çok fazla para kazanan Sinclair, 3 yıl içinde 14 milyon sterlin kâr elde etti.

1982 yılında ZX Spectrum 48K'yı piyasayara süren mucit, oyun rekabetine girdi. Bir nesle ilham kaynağı olan Knight Lore, Chuckie Egg, Jet Set Willy gibi oyunlarla ses getirdi.