Bilgisayardan fotoğraf paylaşma özelliği yakında Instagram'a geliyor

Paylaşılan ekran görüntülerine göre Instagram, bilgisayardan fotoğraf yükleme özelliğini çok yakında kullanıma sunacak.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, bildiğiniz gibi resmi olarak yalnızca mobil uygulama üzerinden gönderi paylaşmanıza izin veriyor.

Ancak kullanıcılar, bilgisayarlara Android emülatör yükleyerek veya Chrome'un 'incele' özelliğini kullanarak, bilgisayardan gönderi paylaşabiliyor.

BİLGİSAYARDAN GÖNDERİ PAYLAŞMA ÖZELLİĞİ YAKINDA GELİYOR

Her ne kadar bilgisayardan Instagram'a fotoğraf ve video yüklemenin farklı yolları olsa da bu özellik henüz resmi olarak uygulamadada yok. Daha önce, bilgisayardan fotoğraf yükleme özelliğinin test edildiğini sizlerle paylaşmıştık.

Yeni paylaşılan ekran görüntüleri, özelliğin çok yakında kullanıma sunulacağını gösteriyor.

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından yapılan açıklamalara göre Instagram, sınırlı sayıda kullanıcı ile masaüstü sürümden fotoğraf yükleme özelliğini test ediyor.

Yeni güncellemeyle birlikte, tarayıcıdan Instagram'a giren kullanıcıların karşısına gönderi paylaşma simgesi (+) çıkacak.

Daha sonra ise kullanıcıya, 1:1 (kare), 4:5 (dikey) ve 16 9 (yatay) resim formatını seçme fırsatı verilecek.

Ardından filtre ekranından sonra gönderi yazısı oluşturulup, paylaşım yapılabilecek. Yeni özelliğin ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.



