Bilim insanı Maram Kaire'nin ismi bir göktaşına verildi

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Senegalli bilim insanı Maram Kaire'nin adının bir göktaşına verildiğini duyurdu.

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Senegalli bilim insanı ve Senegal Astronomiye Teşvik Derneği (ASPA) Başkanı Maram Kaire'nin adını bir göktaşına verdi.

Aynı zamanda uzay endüstrisi alanında faaliyet gösteren AfricaSpace isimli şirketin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Kaire, haberi kişisel Facebook hesabından duyurdu.

"ÇALIŞMALARDA SENEGAL'İN ADI ANILACAK"

Ünlü bilim insanı yaptığı paylaşımda, "Bu onur benim dışımda tüm Senegal'e ait. Nesiller sonra ne zaman bu göktaşı üzerinde bir çalışma yapılacak olsa Senegal'in adı zihinlerde olacak. İşte en önemlisi de bu." ifadelerini kullandı.

SENEGAL'DE BİR İLK

Uluslararası Astronomi Birliği, Kaire'nin Senegal'de uzay ve astronomi alanında gösterdiği çabalar sonucunda "(35462) 1998 DW23" isimli göktaşına "Maramkaire" adını verdi. Böylece 43 yaşındaki Kaire, adı bir göktaşına verilen ilk Senegalli oldu.

Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında güneşin etrafında dönen ana asteroit kuşağının bir parçası olan "Maramkaire" isimli göktaşı, 1998 yılında keşfedilmişti.