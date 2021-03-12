Bilim insanları, 6.7 milyon spermi Ay'a göndermeyi planlıyor

Olası bir felaket için insanlığın kurtuluş yollarını arayan bilim insanları, 6.7 milyon türün sperm örneklerini Ay'a götürüp orada saklamayı önerdi.

Arktik Okyanusu'nda, Norveç'e bağlı bir takımada olan Svalbard’da, hemen her ülkeden yaklaşık bir milyon bitkiye ait tohumların saklandığı Kıyamet Deposu olarak bilinen sığınak benzeri bir yapı var. Bu ilginç yapının amacı, olası bir felakette bitki türlerinin varlığını sürdürebilmek.



ABD’deki Arizona Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, benzer bir yapının Ay'a kurulmasını önerdi.

Buna göre Dünya üzerinde bulunan 6.7 milyon türün sperm, yumurta, spor ve tohum örnekleri, Ay’a götürülerek burada inşa edilecek sığınak benzeri bir yapıda saklanacak.

İNSANLIĞI YOK OLMAKTAN KORUYACAK

Bilim insanlarına göre bu yöntem, küresel bir sigorta poliçesi anlamına geliyor ve insanlığı yok olmaktan korumayı amaçlıyor.

Dünya’da bir kıyamet ambarı olsa da olası bir ölümcül salgın, süper volkan patlaması, nükleer savaş gibi durumlarda bu ambara ulaşmak ya da korumak çok da mümkün olmayacak. Bu da Ay gibi başka gök cisimlerinin daha güvenli olduğu anlamına geliyor.

Ay’da böyle bir yapı inşa edip 6.7 milyon türün spermlerini taşımak sanıldığı kadar kolay değil. Bunun için Ay'a 250 uçuş gerçekleştirmek gerekiyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bile 40 uçuşta inşa edildiğini düşünürsek, bilim insanlarını zorlu bir sürecin beklediğini söyleyebiliriz.

Bununla birlikte, türlerin devamlılığını etkileyecek seviyede bir nükleer felakette Ay’a gidip, orada depolanan spermleri alıp yeniden Dünya’ya geri getirerek türlerin devamlılığının nasıl sağlanacağı akıllardaki en büyük soru işareti.