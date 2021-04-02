Bilim insanları, Antarktika'ya göktaşının çarptığını keşfetti

Bilim insanları, 430 bin yıl önce Antarktika'ya 100 metre genişliğinde göktaşının çarptığını ortaya çıkardı.

Antarktika'nın buzla kaplı olması ve oldukça uzak bir konumda yer alması nedeniyle oldukça zor şartlar altında gözlemler yapılıyor. Ancak araştırmacılar, bu gizemli bölge hakkında yeni keşifler yapmaya devam ediyor.

Kent Üniversitesi Fizik Bilimleri Fakültesi'nden Matthias van Ginneken, Antarktika'nın doğusundaki Walnumfjellet zirvesinden bir dizi dünya dışı parçacık topladı.

430 BİN ÖNCE ÇARPAN GÖKTAŞINA DAİR KANIT

Bilim insanı, 430 bin yıl önce yüksek hızla Dünya'ya çarparak bin 600 kilometreden fazla genişlikte enkaz duman bulutuna neden olan bir uzay kayası kütlesine dair kanıtlar keşfetti.

Science Advance adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırma makalesinde, bu tür olaylara dair kanıtlara ulaşılması, benzer çarpışmaların tarihinin anlaşılması ve gelecekteki "göktaşı çarpmalarının tehlikeli etkilerinin" tahmin edilmesi açısından hayati öneme sahip.

Dr. van Ginneken, bu tür bir olayın yüksek nüfus yoğunluğuna sahip bir bölgede yaşanma ihtimali çok düşük olsa da etkilerinin geniş bir alana yayılabileceğini ve milyonlarca insanın ölebileceğini söylüyor.